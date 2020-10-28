28 октября, источник: РБК
Франция вслед за Германией объявила о новых ограничениях из-за COVID
Новые меры будут мягче весенних, они не предполагают закрытие всех учреждений и организаций. Ограничения продлятся как минимум до начала декабря.
С 30 октября Франция вернется ко всеобщему режиму самоизоляции
Я принял решение о сдерживающих мерах по коронавирусу начиная с пятницы. Изоляция будет введена на всей территории страны и частично — в заморских департаментах. Школы останутся открытыми, работа предприятий продолжится. Дома для престарелых можно будет посещать.
Президент подчеркнул, что развлекательные заведения будут закрыты, массовые мероприятия — отменены. Закрытым организациям он пообещал поддержку в виде €10 тыс. в месяц.
При этом удаленный формат работы будет введен на всех предприятиях, где это возможно. Для всех возвращающихся
По словам Макрона, новые ограничения вступят в силу в ночь с четверга на пятницу и продлятся как минимум до 1 декабря. «Каждые две недели мы будем проводить оценку, можно ли снимать ограничения. Если нам удастся переломить ситуацию в течение 15 дней, то некоторые предприятия будут открыты», — сказал глава государства.
Какие ограничения вводят в стране:
По данным американского Университета Хопкинса, к вечеру 28 октября число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Франции достигло 1,279 млн. 35,8 тыс. человек умерли. Страна находится на пятом месте в мире по количеству заболевших и на седьмом — по числу смертей.
Ранее 28 октября немецкий канцлер Ангела Меркель объявила о новом локдауне с 2 ноября. В Германии будут закрыты ночные заведения, рестораны, кафе, бары, кинотеатры, театры, ярмарки, парки развлечений, косметические и массажные салоны, публичные дома. Отелям запретят принимать туристов, людям — собираться компаниями более десяти человек. Новые ограничения, по словам Меркель, продлятся до декабря.