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28 октября, источник: РБК

Франция вслед за Германией объявила о новых ограничениях из-за COVID

Новые меры будут мягче весенних, они не предполагают закрытие всех учреждений и организаций. Ограничения продлятся как минимум до начала декабря.

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Источник: AP 2020

С 30 октября Франция вернется ко всеобщему режиму самоизоляции из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в обращении к населению вечером в среду, передает Figaro.

Я принял решение о сдерживающих мерах по коронавирусу начиная с пятницы. Изоляция будет введена на всей территории страны и частично — в заморских департаментах. Школы останутся открытыми, работа предприятий продолжится. Дома для престарелых можно будет посещать.
Эмманюэль Макрон
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Президент подчеркнул, что развлекательные заведения будут закрыты, массовые мероприятия — отменены. Закрытым организациям он пообещал поддержку в виде €10 тыс. в месяц.

При этом удаленный формат работы будет введен на всех предприятиях, где это возможно. Для всех возвращающихся из-за границы французов введут обязательное тестирование на коронавирус.

По словам Макрона, новые ограничения вступят в силу в ночь с четверга на пятницу и продлятся как минимум до 1 декабря. «Каждые две недели мы будем проводить оценку, можно ли снимать ограничения. Если нам удастся переломить ситуацию в течение 15 дней, то некоторые предприятия будут открыты», — сказал глава государства.

Источник: AP 2020

Какие ограничения вводят в стране:

  • с пятницы, 30 октября, вводится самоизоляция. Режим ограничений мягче, чем весной: из дома можно будет выйти на работу, за продуктами, на прием к врачу, для короткой прогулки возле дома. Для иных целей необходимо получить специальное разрешение;
  • встречи с большим числом участников, как и массовые мероприятия, запрещены;
  • выезд за пределы домашнего региона запрещен;
  • бары, кафе и рестораны закрываются. Запрещена работа части компаний из сферы услуг;
  • компании должны по возможности перевести сотрудников на удаленку. В высших учебных заведениях вводится дистанционное обучение; школы и детские сады продолжают работу. Не будут закрыты учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, продуктовые магазины, предприятия в сфере сельского хозяйства;
  • всех въезжающих из-за границы обяжут проходить тестирование на COVID-19.
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По данным американского Университета Хопкинса, к вечеру 28 октября число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Франции достигло 1,279 млн. 35,8 тыс. человек умерли. Страна находится на пятом месте в мире по количеству заболевших и на седьмом — по числу смертей.

Ранее 28 октября немецкий канцлер Ангела Меркель объявила о новом локдауне с 2 ноября. В Германии будут закрыты ночные заведения, рестораны, кафе, бары, кинотеатры, театры, ярмарки, парки развлечений, косметические и массажные салоны, публичные дома. Отелям запретят принимать туристов, людям — собираться компаниями более десяти человек. Новые ограничения, по словам Меркель, продлятся до декабря.

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