Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 октябряКрушение императорского поезда, провозглашение Турецкой республики и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Столетие Джанни Родари
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
01:27 (мск), источник: Ведомости

Главной жертвой коронакризиса стали молодые семьи

Двум из трех молодых семей во время пандемии хватало денег только на еду и одежду.

Источник: РИА "Новости"

Во II квартале доля российских семей, доходы которых позволяют покупать лишь еду и одежду, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась незначительно — до 49,9% против 49,5%. При этом почти две трети (64%) молодых семей, где возраст супругов составил от 18 до 25 лет, заявили о нехватке денег на другие товары, помимо еды и одежды, выяснили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав опросные данные Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния. Год назад доля молодых пар, у которых все деньги уходили на еду и одежду, была на треть меньше — 49,7%. При этом во II квартале 2019 г. молодые семьи считались более благополучными по сравнению с многодетными, неполными семьями или семьями пенсионеров.

Читайте также
Росстат рассказал о росте цен на сахар, подсолнечное масло и яйца

Несладко пришлось в кризис и неработающим пенсионерам — среди них позволить себе что-либо, кроме еды и одежды, не могли 62,4% (годом ранее — 58,8%). А вот семьи с детьми, особенно многодетные, в первую волну пандемии стали жить лучше. В этой категории доля респондентов, заявивших о наличии трудностей при покупке товаров длительного пользования, сократилась в годовом выражении на десятую часть до 50,5%. Авторы исследования объяснили это тем, что именно данная категория граждан получила существенные выплаты от государства.

Одной из причин того, что молодые семьи больше других финансово пострадали в кризис, авторы исследования считают тот факт, что молодые люди часто выбирают работу в сфере услуг, а она больше всего пострадала из-за карантинных ограничений и падения спроса.

При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той помощи, которую государство оказало семьям с детьми. Кроме того, при оптимизации штата часто под сокращение попадают молодые специалисты. Не будем забывать также, что у молодежи в большинстве случаев отсутствуют накопления на черный день.
Елена Трубникова
президент FinExpertiza

Трубникова убеждена, что усиление имущественного неравенства может стать одним из ключевых экономических и социальных последствий пандемии. «Влияние коронавирусного кризиса на благосостояние населения оказалось крайне неравномерным: зарплаты сохранивших свои места работников крупных и средних предприятий выросли, в то время как заработки занятых в малом бизнесе и неформальном секторе, а также доходы предпринимателей обвалились», — отмечает она.

Читайте также
Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Эксперты убеждены, что оставшимся за бортом рынка труда во время первой волны пандемии будет гораздо сложнее в будущем бороться за место. «Возраст наиболее пострадавшей категории не позволяет им предложить рынку те специфические компетенции, которые предполагают оплату на среднем уровне и выше», — поясняет Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Эти компетенции, по его мнению, связаны с необходимостью ускоренного перехода и функционирования бизнес-процессов в удаленном формате, а молодежь просто не успела приобрести таких навыков. «К тому же работодатели отдают предпочтение кандидатам, успевшим зарекомендовать себя», — отмечает Чередниченко.

Остаются лишь те низкоквалифицированные «технические» позиции, где не требуются глубокие специализированные знания, но и оплата по которым не предполагает существенной финансовой мотивации.
Олег Чередниченко
Читайте также
ООН призывает страны отказаться от жесткой экономии

По мнению эксперта, «в долгосрочной перспективе формат подготовки кадров для экономики и специфику получения ими компетенций следует пересмотреть, так как требования к персоналу уже вряд ли вернутся к тому, что можно было наблюдать в допандемийной реальности».

О том, что во вторую волну коронавируса рассчитывать на серьезную финансовую поддержку государства гражданам не приходится, по мнению экспертов, говорит и новый проект федерального бюджета. При этом именно молодежь снова рискует оказаться под ударом. «Сейчас понимания, как может развиваться ситуация, стало больше, чем в первую волну, это мы видим по более мягким ограничениям. Если поддержка со стороны государства и будет, то лишь при возникновении высокой социальной напряженности. Так что с высокой долей вероятности можно предсказать, что сфера услуг и развлечений, где чаще всего занята молодежь, пострадает больше других и в эту волну пандемии», — считает Сергей Хестанов, доцент РАНХиГС.

Елена Ведерина

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кризис – самое выгодное время для слияний и поглощений
Арендное проклятие
Макрон объявил общенациональный карантин во Франции
Переход на удаленку: как будут учиться студенты
«Зенит» проиграл второй матч подряд в группе Лиги чемпионов
В России планируется ввести новое определение бедности
Минздрав назвал условия для лечения от коронавируса на дому
Кадыров поспорил с Песковым по поводу критики в адрес Макрона
В Москве продлили ограничения по коронавирусу
Gnezdo.ru
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Hi-Tech
Почему лифт не падает в шахту когда обрывается трос Может ли упасть лифт в шахту, если оборвутся удерживающие его тросы?
Горячие темы на Авто
Как избавиться от проблемы? 273
С....кука смертная. 268
Рашпиль, Сырник и Молекула 145
Всё-таки Франция невероятно крута! Своим Президентом. И не только! 139
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
4 песни СССР, в которых мы слышим не то, что надо
Легендарному фильму - 40. Что осталось за кадром
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь