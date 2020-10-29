01:27 (мск), источник: Ведомости
Главной жертвой коронакризиса стали молодые семьи
Двум из трех молодых семей во время пандемии хватало денег только на еду и одежду.
Во II квартале доля российских семей, доходы которых позволяют покупать лишь еду и одежду, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась незначительно — до 49,9% против 49,5%. При этом почти две трети (64%) молодых семей, где возраст супругов составил от 18 до 25 лет, заявили о нехватке денег на другие товары, помимо еды и одежды, выяснили аналитики международной
Несладко пришлось в кризис и неработающим пенсионерам — среди них позволить себе
Одной из причин того, что молодые семьи больше других финансово пострадали в кризис, авторы исследования считают тот факт, что молодые люди часто выбирают работу в сфере услуг, а она больше всего пострадала
При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той помощи, которую государство оказало семьям с детьми. Кроме того, при оптимизации штата часто под сокращение попадают молодые специалисты. Не будем забывать также, что у молодежи в большинстве случаев отсутствуют накопления на черный день.
Трубникова убеждена, что усиление имущественного неравенства может стать одним из ключевых экономических и социальных последствий пандемии. «Влияние коронавирусного кризиса на благосостояние населения оказалось крайне неравномерным: зарплаты сохранивших свои места работников крупных и средних предприятий выросли, в то время как заработки занятых в малом бизнесе и неформальном секторе, а также доходы предпринимателей обвалились», — отмечает она.
Эксперты убеждены, что оставшимся за бортом рынка труда во время первой волны пандемии будет гораздо сложнее в будущем бороться за место. «Возраст наиболее пострадавшей категории не позволяет им предложить рынку те специфические компетенции, которые предполагают оплату на среднем уровне и выше», — поясняет Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Эти компетенции, по его мнению, связаны с необходимостью ускоренного перехода и функционирования
Остаются лишь те низкоквалифицированные «технические» позиции, где не требуются глубокие специализированные знания, но и оплата по которым не предполагает существенной финансовой мотивации.
По мнению эксперта, «в долгосрочной перспективе формат подготовки кадров для экономики и специфику получения ими компетенций следует пересмотреть, так как требования к персоналу уже вряд ли вернутся к тому, что можно было наблюдать в допандемийной реальности».
О том, что во вторую волну коронавируса рассчитывать на серьезную финансовую поддержку государства гражданам не приходится, по мнению экспертов, говорит и новый проект федерального бюджета. При этом именно молодежь снова рискует оказаться под ударом. «Сейчас понимания, как может развиваться ситуация, стало больше, чем в первую волну, это мы видим по более мягким ограничениям. Если поддержка со стороны государства и будет, то лишь при возникновении высокой социальной напряженности. Так что с высокой долей вероятности можно предсказать, что сфера услуг и развлечений, где чаще всего занята молодежь, пострадает больше других и в эту волну пандемии», — считает Сергей Хестанов, доцент РАНХиГС.
Елена Ведерина