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05:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минздраве сравнили коронавирус и испанку

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сравнил коронавирус и испанку. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

По словам профессора, в распространении двух заболеваний наблюдаются определенные схожести. Он пояснил, что коронавирус и испанка — респираторные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, что во многом и объясняет их общие черты.

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Чуланов также рассказал, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Он добавил, что без ограничительных мер индекс распространения коронавируса составляет 4−5, то есть он довольно высок. Эксперт объяснил, что вирус очень легко распространяется и поэтому так быстро перешел в формат пандемии.

Ранее российские врачи назвали факторы риска из-за заражения COVID-19. Врач-инфекционист Валерий Бесносенко рассказал, что избыточная масса тела и сахарный диабет являются самыми опасными показателями при заражении вирусом. Он подчеркнул, что именно эти факторы несут максимальный риск, а следом за ними идут сердечно-сосудистые заболевания.

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