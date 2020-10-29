05:27 (мск), источник: Lenta.Ru
В Минздраве сравнили коронавирус и испанку
Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сравнил коронавирус и испанку. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам профессора, в распространении двух заболеваний наблюдаются определенные схожести. Он пояснил, что коронавирус и испанка — респираторные инфекции, которые передаются
Чуланов также рассказал, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Он добавил, что без ограничительных мер индекс распространения коронавируса составляет 4−5, то есть он довольно высок. Эксперт объяснил, что вирус очень легко распространяется и поэтому так быстро перешел в формат пандемии.
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