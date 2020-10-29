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07:08 (мск), источник: Интерфакс

Над Аризоной рядом с митингом Трампа перехвачен неизвестный самолет

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — На перехват поднимался истребитель F-16.

Источник: AP 2020

Американский истребитель F-16 перехватил неизвестный самолет в зоне ограничения полетов над Аризоной рядом с Буллхед Сити, где проходил предвыборный митинг президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

По словам главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Джона Корнелио, самолет авиации общего назначения, не выходивший на связь с органами управления воздушным движением, без разрешения вошел в зону временного ограничения полетов (Temporary Flight Restriction, TFR). Для выяснения обстоятельств был поднят истребитель F-16 NORAD.

Самолет-нарушитель вначале не реагировал на процедуры перехвата, но установил радиосвязь после того, как самолет NORAD развернул сигнальные ракеты. Самолет-нарушитель был выведен из зоны ограниченного доступа самолетом NORAD без дальнейших инцидентов.
Джон Корнелио
глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)
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Телеканал отмечает, что находившиеся на митинге Трампа корреспонденты CNN не видели меньший самолет, но слышали звуки F-16. Между тем президент воспользовался полетом над его митингом истребителя, которому, по утверждению Трампа, «всего четыре дня», чтобы напомнить о своих заслугах в увеличении военных расходов.

«Мне нравится этот звук, я люблю его», — сказал Трамп о гуле авиационных двигателей, добавив, что самолет прилетел на его митинг «покрасоваться».

По сообщению CNN, агенты Секретной службы США тоже отреагировали на неожиданное появление самолета: некоторые быстро направились к Трампу, но на сцену так и не поднялись.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. По данным United States Elections Project, досрочно проголосовали уже более 70 миллионов американцев, в том числе оба кандидата на пост президента — Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии Джо Байден.

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