07:08 (мск), источник: Интерфакс
Над Аризоной рядом с митингом Трампа перехвачен неизвестный самолет
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — На перехват поднимался истребитель F-16.
Американский истребитель F-16 перехватил неизвестный самолет в зоне ограничения полетов над Аризоной рядом с Буллхед Сити, где проходил предвыборный митинг президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.
По словам главы Командования
Самолет-нарушительвначале не реагировал на процедуры перехвата, но установил радиосвязь после того, как самолет NORAD развернул сигнальные ракеты. Самолет-нарушительбыл выведен из зоны ограниченного доступа самолетом NORAD без дальнейших инцидентов.
Телеканал отмечает, что находившиеся на митинге Трампа корреспонденты CNN не видели меньший самолет, но слышали звуки F-16. Между тем президент воспользовался полетом над его митингом истребителя, которому, по утверждению Трампа, «всего четыре дня», чтобы напомнить о своих заслугах в увеличении военных расходов.
«Мне нравится этот звук, я люблю его», — сказал Трамп о гуле авиационных двигателей, добавив, что самолет прилетел на его митинг «покрасоваться».
По сообщению CNN, агенты Секретной службы США тоже отреагировали на неожиданное появление самолета: некоторые быстро направились к Трампу, но на сцену так и не поднялись.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. По данным United States Elections Project, досрочно проголосовали уже более 70 миллионов американцев, в том числе оба кандидата на пост президента — Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии Джо Байден.