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09:57 (мск), источник: Ведомости

В Минздраве спрогнозировали снижение активности коронавируса в России

Рост заболеваемости коронавирусом может продлиться около трех недель, затем ситуация стабилизируется, заявил «РИА Новостям» главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2−4 недель. Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», — сказал Чуланов.

Отвечая на вопрос о возможности третьей волны заболеваемости, инфекционист отметил, что человечество впервые столкнулось с эпидемическим сезоном ОРВИ и коронавируса. Как вирус себя поведет, пока непонятно, добавил Чуланов.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению специалистов, в некоторых регионах еще не закончилась первая волна коронавируса. «Мы не говорим там о какой-то второй волне, до некоторых регионов еще только первая волна докатывается по мнению специалистов», — отметил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что ситуация с коронавирусом в России продолжает усложняться.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 октября, в России зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Почти 27 000 умерли. Максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом был зарегистрирован 26 октября — за сутки было выявлено 17 347 случаев заражения.

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