В Роспотребнадзоре нашли коронавирусы у летучих мышей в России

В конце августа Роспотребнадзор сообщил, что исследует случаи коронавируса у летучих мышей, обитающих в разных регионах России. Исследование поможет оценить возможные пути распространения заболеваний в стране и эпидемические риски, пояснили тогда в ведомстве.
«Какие-то — пока что неизвестно, какие именно, — коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», — сообщила Сперанская.
Она отметила, что летучие мыши не опаснее других диких животных, например лис или ежей, которые также могут переносить опасные для человека вирусы. Чтобы обезопасить себя, достаточно не трогать летучих мышей и не разорять их места обитания, добавила Сперанская. По ее словам, исследование будет идти еще около двух лет.
Первая вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По версии властей КНР, очагом распространения заболевания стал местный рынок морепродуктов.
Однако источник заболевания до сих пор неизвестен. Всемирная организация здравоохранения предполагала, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей.
Китайские ученые, в свою очередь, отмечали, что промежуточными переносчиками COVID-19 могли быть панголины — млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам.
Также обсуждалась теория искусственного создания коронавируса. США, например, заявляли о наличии доказательств того, что его вывели в одной из китайских лабораторий. В КНР эти обвинения неоднократно опровергали.
В августе появилась еще одна версия, согласно которой человек впервые заразился коронавирусом еще в 2012 году. Ученые обнаружили диссертацию одного врача из Китая, который лечил горняков из провинции Юньнань.
Они очищали пещеру от фекалий летучих мышей, после чего у них появились симптомы, которые считаются характерными для COVID-19, например пневмония, боли в конечностях и температура. Заболевшим понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести рабочих умерли.