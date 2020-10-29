Препарат от COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию

В сентябре ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед». Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.
Недавно «Фавипиравир» включили в список жизненно важных лекарств. Шестнадцатого октября ФАС согласовала предельную цену — 5500 рублей без региональных надбавок.
В России выявили более полутора миллионов случаев COVID-19, свыше 26 тысяч человек умерли, 1,16 миллиона поправились.