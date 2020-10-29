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10:38 (мск), источник: РИА Новости

Препарат от COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Препарат для лечения COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

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Источник: РИА Новости

В сентябре ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед». Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.

Недавно «Фавипиравир» включили в список жизненно важных лекарств. Шестнадцатого октября ФАС согласовала предельную цену — 5500 рублей без региональных надбавок.

В России выявили более полутора миллионов случаев COVID-19, свыше 26 тысяч человек умерли, 1,16 миллиона поправились.

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