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11:03 (мск), источник: РИА Новости

Вылечившийся от COVID-19 Гоша Куценко призвал всех носить маски

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Актер Гоша Куценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выписан из больницы.

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Ранее представитель артиста сообщала РИА Новости, что Куценко госпитализирован с коронавирусом.

«Все. Я свободен. Две недели борьбы не на шутку. Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить», — написал он в Instagram.

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Артист поблагодарил врачей и специалистов, которые оказывают помощь еще с весны все тем, кто в ней нуждается.

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