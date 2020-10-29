11:03 (мск), источник: РИА Новости
Вылечившийся от COVID-19 Гоша Куценко призвал всех носить маски
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Актер Гоша Куценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выписан из больницы.
Ранее представитель артиста сообщала РИА Новости, что Куценко госпитализирован с коронавирусом.
«Все. Я свободен. Две недели борьбы не на шутку. Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить», — написал он в Instagram.
Артист поблагодарил врачей и специалистов, которые оказывают помощь еще с весны все тем, кто в ней нуждается.