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11:20 (мск), источник: РИА Новости

В ФМБА рассказали о двух вариантах течения коронавирусной инфекции

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

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Источник: РИА Новости

«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 — ситуация сегодня и нерешенные проблемы», которое состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

С этим, по мнению пульмонолога, связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, «поскольку эта категория пациентов выздоравливает без всякого вмешательства».

«Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма… Это приводит к прогрессирующему поражению легких», — добавил Аверьянов.

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