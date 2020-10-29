В ФМБА рассказали о двух вариантах течения коронавирусной инфекции

«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет», — рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 — ситуация сегодня и нерешенные проблемы», которое состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
С этим, по мнению пульмонолога, связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, «поскольку эта категория пациентов выздоравливает без всякого вмешательства».
«Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма… Это приводит к прогрессирующему поражению легких», — добавил Аверьянов.