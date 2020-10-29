В России за сутки коронавирус диагностирован еще у 17,7 тыс. человек

Количество новых случаев COVID-19 в РФ 27 и 28 октября демонстрировало относительное снижение. В среду было зарегистрировано 16 202 новых случая, во вторник — 16 550, хотя в понедельник, 26 октября, была превышена отметка в 17 тысяч.
В Москве за сутки зарегистрированы 4 906 случаев заражения, хотя накануне их было 3 670, во вторник — 4 312. За сутки вылечились 3 780 человек, 66 пациентов скончались.
В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 581 тыс. 693 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 27 301 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 186 тыс. 041 человек.
В Санкт-Петербурге зафиксированы 758 новых случаев COVID-19, еще 514 — в Московской области, 386 — в Нижегородской области, 319 — в Архангельской области, 312 — в Ростовской области, 292 — в Воронежской области, 290 — в Свердловской области, 288 — в Красноярском крае, 228 — в Иркутской области, по 225 — в Коми и Крыму. 221 — в Забайкальском крае, 220 — в Хабаровском крае, 216 — в Алтайском крае, 212 — в Томской области, 211 — в Бурятии, 204 — в Ульяновской области, по 197 — в Республике Алтай, Мурманской области, Ханты-Мансийском АО.
Кроме того, 196 случаев выявлены в Волгоградской области, 194 — в Саратовской области, по 192 — в Омской области, Ставропольском крае, 187 — в Приморском крае, 185 — в Якутии, 182 — в Ямало-Ненецком АО, 178 — в Новосибирской области, 177 — в Оренбургской области, 174 — в Кемеровской области, 168 — в Пензенской области, 167 — в Самарской области, 162 — в Пермском крае, 150 — в Кировской области, 148 — в Челябинской области, 147 — в Брянской области, 142 — в Тверской области, по 138 — в Ленинградской и Тюменской областях.
Также 137 заболевших зарегистрированы в Хакасии, 132 — в Краснодарском крае, 128 — в Амурской области, 122 — в Орловской области, 121 — в Курской области, 120 — в Астраханской области, по 118 — в Удмуртии, Ярославской области, 117 — в Карелии, 115 — в Псковской области, 113 — в Ивановской области, 112 — в Костромской области, 111 — в Смоленской области, 109 — в Тульской области, 107 — в Калужской области, по 102 — в Белгородской области, Калининградской области, 101 — в Рязанской области.
В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.