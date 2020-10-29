В России зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки

Прошлый рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 был зарегистрирован 26 октября — 17 347 человек. В следующие два дня число заразившихся за день не опускалось ниже 16 тысяч.
Ситуация с эпидемией коронавируса в России осложняется, заявила накануне вице-премьер Татьяна Голикова. По ее информации, в 16 регионах наблюдается критическая ситуация со свободными койками для заразившихся COVID-19, а в пяти субъектах коронавирусные стационары заполнены на 95%.
Среднесуточный прирост заболеваемости в России составляет 1%, сообщила Голикова. «Но при тех цифрах, которые есть у нас есть, этого достаточно», — предупредила она.
После выступления Голиковой президент Владимир Путин призвал глав регионов разворачивать дополнительные койки для больных с COVID-19, если это нужно, и поручил выделить субъектам на борьбу с коронавирусом еще 10 млрд руб.
Эти деньги пойдут на закупку средств защиты, проведение тестирования на COVID-19, на транспортное обслуживание нуждающихся и улучшение материально-технической базы, сообщил он.