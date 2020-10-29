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11:54 (мск), источник: РБК

В России зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 17 717 человек, сообщил оперативный штаб. За все время пандемии в стране заразились 1,58 млн человек.

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Источник: Агентство «Москва»

Прошлый рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 был зарегистрирован 26 октября — 17 347 человек. В следующие два дня число заразившихся за день не опускалось ниже 16 тысяч.

Ситуация с эпидемией коронавируса в России осложняется, заявила накануне вице-премьер Татьяна Голикова. По ее информации, в 16 регионах наблюдается критическая ситуация со свободными койками для заразившихся COVID-19, а в пяти субъектах коронавирусные стационары заполнены на 95%.

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Среднесуточный прирост заболеваемости в России составляет 1%, сообщила Голикова. «Но при тех цифрах, которые есть у нас есть, этого достаточно», — предупредила она.

После выступления Голиковой президент Владимир Путин призвал глав регионов разворачивать дополнительные койки для больных с COVID-19, если это нужно, и поручил выделить субъектам на борьбу с коронавирусом еще 10 млрд руб.

Эти деньги пойдут на закупку средств защиты, проведение тестирования на COVID-19, на транспортное обслуживание нуждающихся и улучшение материально-технической базы, сообщил он.

В регионах России принимают дополнительные меры против коронавируса
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12:06 (мск)© Ньюстюб
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