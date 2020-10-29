Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе

Отмечается, что этот вид COVID-19 обнаружили в Испании в июне, с этого момента за пределами страны его стали выявлять достаточно часто в Швейцарии (40%), Ирландии (60%) и Великобритании (более восьми из десяти случаев). Кроме того, он также распространен в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. Его также идентифицировали в Гонконге и Новой Зеландии. В статье отмечается, что вариант SARS-CoV-2 под названием 20A.EU1 распространялся в Европе с невиданными ранее темпами. Кроме того, команда исследователей работает над тем, есть ли у 20A.EU1 определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека.
Как пояснил Financial Times руководитель исследования и генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт, до этого она не видела ни одного варианта коронавируса с подобной динамикой. Однако, она отметила, что пока нет доказательств того, что быстрое распространение этого коронавируса связано с мутацией. По словам Ходкрофт, 20A.EU1 не похож ни на одну из версий SARS-CoV-2, с которыми она сталкивалась ранее.
«Судя по распространению 20A.EU1, кажется очевидным, что меры часто были недостаточными, чтобы остановить дальнейшее распространение этим летом», — пояснила ученый.
Также ученые пришли к выводу, что «рискованное поведение» отдыхающих привело к распространению варианта этого вируса.
Накануне в Германии с 2 ноября и до конца месяца ввели «ограниченный карантин», связанный с пандемией коронавирусной инфекции. Президент Франции Эммануэль Макрон также ввел с 30 октября на территории всей страны режим самоизоляции, который продлится до 1 декабря.
Всего, по данным ВОЗ, в мире выявлено более 43,7 миллиона случаев коронавируса, а умерло более 1,16 миллиона человек. Больше всего заболевших, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах, далее следуют Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, далее следует Франция, Аргентина, Испания, Колумбия и Великобритания.