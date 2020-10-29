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18:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Covid-19: новая мутация коронавируса

Ученые предупреждают о распространении нового штамма коронавируса в Европе.

COVID-19: Новые случаи
США
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Вирус мутирует

До 80% новых случаев заболевания в Британии, 60% в Ирландии и по 40% во Франции и Швейцарии вызваны мутировавшим вирусом, отличающимся от того, который свирепствовал весной.

Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании, впервые была обнаружена у тамошних сельскохозяйственных рабочих и разнеслась по Европе с вернувшимися отдыхающими.

Об этом говорится в докладе группы швейцарских и испанских исследователей, отслеживающих генные мутации коронавируса, который будет опубликован в четверг.

Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании, впервые была обнаружена у тамошних сельскохозяйственных рабочих и разнеслась по Европе с вернувшимися отдыхающими | Источник: EPA

Новой разновидности присвоено имя 20A.EU1. В ее генной структуре наблюдается шесть отличий от «классического» Sars-Cov-2. По «генетическому почерку» ученым удалось вычислить место ее возникновения.

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Вирус, выявляемый сейчас у многих больных по всей Европе, несомненно, принадлежит к одной разновидности, зародившейся летом в Испании, заявила Financial Times швейцарский профессор Таня Штадлер.

Экспресс-обследования пассажиров в аэропортах и остальные меры, действовавшие летом, оказались недостаточными, констатирует руководитель группы, Эмма Нодкрофт, специалист по эволюционной генетике из Базельского университета.

Другой соавтор, испанский генетик Иньяки Комас, предполагает, что победное шествие 20A.EU1 началось с какого-то одного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько «супер-распространителей».

Причину его дальнейшего стремительного расползания ученый видит в рискованном поведении отдыхавших в Испании туристов, которое они продолжили и дома.

Пока неизвестно, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения болезни.

«Такой разновидности коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что наблюдаемые генные изменения влияют на скорость его передачи или на исход болезни», — указывает доктор Ходкрофт.

По ее словам, сейчас вирусологи выясняют, затронули ли мутации так называемые «белковые шипы» при помощи которых вирус проникает в клетку человеческого организма.

Ранее в США была выявлена еще одна новая мутация Sars-Cov-2, названная D614G, и, предположительно, более агрессивная.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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