18:29 (мск), источник: BBC News Русская служба
Covid-19: новая мутация коронавируса
Ученые предупреждают о распространении нового штамма коронавируса в Европе.
До 80% новых случаев заболевания в Британии, 60% в Ирландии и по 40% во Франции и Швейцарии вызваны мутировавшим вирусом, отличающимся от того, который свирепствовал весной.
Об этом говорится в докладе группы швейцарских и испанских исследователей, отслеживающих генные мутации коронавируса, который будет опубликован в четверг.
Новой разновидности присвоено имя 20A.EU1. В ее генной структуре наблюдается шесть отличий от «классического» Sars-Cov-2. По «генетическому почерку» ученым удалось вычислить место ее возникновения.
Вирус, выявляемый сейчас у многих больных по всей Европе, несомненно, принадлежит к одной разновидности, зародившейся летом в Испании, заявила Financial Times швейцарский профессор Таня Штадлер.
Другой соавтор, испанский генетик Иньяки Комас, предполагает, что победное шествие 20A.EU1 началось с
Пока неизвестно, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения болезни.
«Такой разновидности коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что наблюдаемые генные изменения влияют на скорость его передачи или на исход болезни», — указывает доктор Ходкрофт.
По ее словам, сейчас вирусологи выясняют, затронули ли мутации так называемые «белковые шипы» при помощи которых вирус проникает в клетку человеческого организма.
Ранее в США была выявлена еще одна новая мутация Sars-Cov-2, названная D614G, и, предположительно, более агрессивная.