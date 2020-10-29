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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шведский инженер кормит сорок в обмен на крышки от бутылок

В планах мужчины научить птиц приносить ему и другой мусор

Энергия будущего
В поисках бесконечного источника

Шведский инженер Ганс Форсберг занимается роботостроением и автоматизацией различных систем не только на работе, но и в качестве хобби. Несколько лет назад на заднем дворе его дома поселились сороки, которых он начал подкармливать.

Тогда ему в голову пришла идея создать автоматическую кормушку, которая будет выдавать корм в обмен на мусор, который сороки могут собирать в округе. Первой разменной монетой стали металлические крышечки от бутылок, которые быстро распознавались специальным датчиком в конструкции.

Создание кормушки, а также специальной компьютерной программы для ее функционирования заняло у инженера несколько лет, и мужчина продолжает совершенствовать свое устройство.

Пока главным минусом изобретения является ограниченная «валюта». Гансу приходится самому разбрасывать крышечки от бутылок по своему участку, чтобы сорокам было что собирать и обменивать на еду.

В ближайшем будущем инженер намерен добавить распознавание и другого мусора: окурков и бумажек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одной серьезной задачей было научить сорок обмену. Впервые смелые сороки начали приносить крышки в обмен на порцию корма в конце лета. Сейчас почти все живущие во дворе Форсберга птицы знают, что нужно делать, чтобы заработать еду.

Екатерина Гура

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