17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Шведский инженер кормит сорок в обмен на крышки от бутылок
В планах мужчины научить птиц приносить ему и другой мусор
Шведский инженер Ганс Форсберг занимается роботостроением и автоматизацией различных систем не только на работе, но и в качестве хобби. Несколько лет назад на заднем дворе его дома поселились сороки, которых он начал подкармливать.
Тогда ему в голову пришла идея создать автоматическую кормушку, которая будет выдавать корм в обмен на мусор, который сороки могут собирать в округе. Первой разменной монетой стали металлические крышечки от бутылок, которые быстро распознавались специальным датчиком в конструкции.
Создание кормушки, а также специальной компьютерной программы для ее функционирования заняло у инженера несколько лет, и мужчина продолжает совершенствовать свое устройство.
В ближайшем будущем инженер намерен добавить распознавание и другого мусора: окурков и бумажек.
Еще одной серьезной задачей было научить сорок обмену. Впервые смелые сороки начали приносить крышки в обмен на порцию корма в конце лета. Сейчас почти все живущие во дворе Форсберга птицы знают, что нужно делать, чтобы заработать еду.
Екатерина Гура