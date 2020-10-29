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18:12 (мск), источник: РБК

Задолженность за коммунальные услуги оценили в 1,2 трлн рублей

Задолженность за услуги ЖКХ в России снижается. Если в 2019 году уровень задолженности составлял более 1,3 трлн руб., то в этом году он до 1,2 трлн руб. Об сообщил глава Минстроя Владимир Якушев в ходе заседания правительства.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, в 2020 году на долги населения приходится 731 млрд руб. (800 млрд руб. в прошлом году), бизнеса — 461,7 млрд руб. (в 2019 году — 440 млрд руб.), бюджетных потребителей — еще 49 млрд руб. (в прошлом году — 60 млрд руб.).

Задолженность за ранее потребленные ресурсы предприятиями жилищного комплекса составляет 191,7 млрд руб., отметил Якушев.

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«Я всегда обращаю на это внимание: системе жилищно-коммунального комплекса на сегодняшний день должны 1,3 трлн рублей, а система должна 191,7 млрд рублей. Это та дельта, на которую система жилищно-коммунального хозяйства на данный момент по факту недофинансирована», — сказал министр.

Также глава Минстроя отметил темпы восстановление собираемости платежей за — за сентябрь собираемость за услуги ЖКХ составила 97%, наиболее низкий показатель наблюдался в апреле — 81%

Госдума 13 октября приняла закон, согласно которому размер платы за коммунальные услуги будет снижаться за некачественные услуги ЖКХ. До этого потребитель мог рассчитывать на штраф, которые ему должен был выплатить виновник нарушения качества услуг.

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