00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 2 ноября
Петр I принял титул Петра Великого, Россия стала империей, первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза и другие события этого дня в истории.
2 ноября 1721 года Петр I принял титул Петра Великого, отца Отечества, императора Всероссийского. С этого дня Россия стала империей. Новый титул русского царя сразу же признали Пруссия и Голландия, еще через два года — Швеция, а в последующие годы и другие страны.
Петр I считается одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, который определил направление развития России в XVIII веке. Большинство историков считают, что реформы Петра I проложили путь для экономического и культурного развития страны.
2 ноября 1894 года последний российский император Николай II унаследовал трон после скоропостижной кончины своего отца, императора Александра III.
Правление Николая II проходило в сложной
В августе 1917 года по решению Временного правительства Николай II с семьей был отправлен в ссылку в Тобольск, после чего в мае 1918-го их перевезли в Екатеринбург. Здесь в июле 1918 года последний российский император был расстрелян вместе с семьей и приближенными.
В мае 1937 года было решено установить к двадцатилетию Октябрьской революции на пяти кремлевских башнях новые — рубиновые — звезды. Их эскизы подготовил народный художник СССР Федор Федоровский.
Рубиновые звезды на пяти башнях Кремля зажглись 2 ноября 1937 года. У кремлевских звезд двойное остекление: внутри — молочное стекло, снаружи — рубиновое.
На Водовзводной размах лучей составляет 3 метра, на Боровицкой — 3,2 метра, на Троицкой — 3,5 метра, на Спасской и Никольской — 3,75 метра.
Рубиновые звезды на кремлевских башнях горят днем и ночью. За всю историю они гасли два раза: когда снимали историческую киноленту в Кремле в 1996 году и во время Великой Отечественной войны, когда враг вплотную подошел к столице.
2 ноября 1938 года звание Героя Советского Союза впервые было присвоено женщинам. До этого высшей советской награды удостаивались только мужчины.
Знаменитые летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова совершили самый длинный в истории беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина».
Мировой рекорд дальности полета для женщин оказался побит более чем на полторы тысячи километров.
Во время полета летчицы проявили настоящий героизм, мужество и бесстрашие. С первых часов самолету мешала стихия: то облачность, то обледенение, то болтанка. Работать экипажу пришлось в кислородных масках и на лютом морозе.
Когда самолет пролетал над рекой Амгунь и тайгой, на приборной панели загорелась красная лампочка — горючее было на исходе. Вскоре моторы начали глохнуть. Самолет удалось посадить на болоте. Искали летчиц более 50 самолетов, сотни пеших отрядов, следопыты на лошадях и оленях, рыбаки на лодках и катерах. Нашли самолет 3 октября.
2 ноября 1948 года прошли президентские выборы в США 1948 года. Они стали самыми неожиданными в истории Штатов. Согласно прогнозам, демократ Гарри Трумэн должен был проиграть претенденту от Республиканской партии Томасу Дьюи. Но несмотря на прогнозы, Трумэн победил, преодолев раскол в Демократической партии. Эта победа подтвердила статус Демократической партии как основной политической силы США того времени.