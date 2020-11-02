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00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 2 ноября

Петр I принял титул Петра Великого, Россия стала империей, первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза и другие события этого дня в истории.

Петр I принял титул Петра Великого, а Россия стала империей

2 ноября 1721 года Петр I принял титул Петра Великого, отца Отечества, императора Всероссийского. С этого дня Россия стала империей. Новый титул русского царя сразу же признали Пруссия и Голландия, еще через два года — Швеция, а в последующие годы и другие страны.

Петр I считается одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, который определил направление развития России в XVIII веке. Большинство историков считают, что реформы Петра I проложили путь для экономического и культурного развития страны.

Николай II вступил на престол

2 ноября 1894 года последний российский император Николай II унаследовал трон после скоропостижной кончины своего отца, императора Александра III.

Правление Николая II проходило в сложной социально-политической обстановке. Друг за другом последовали поражение в Русско-японской войне (1904 — 1905), Кровавое воскресенье, революция 1905 — 1907 годов, Первая мировая война, Февральская революция 1917 года. В ходе последней он отрекся от престола и был помещен с семьей под домашний арест в царскосельский дворец.

В августе 1917 года по решению Временного правительства Николай II с семьей был отправлен в ссылку в Тобольск, после чего в мае 1918-го их перевезли в Екатеринбург. Здесь в июле 1918 года последний российский император был расстрелян вместе с семьей и приближенными.

Источник: РИА "Новости"

Рубиновые звезды на Кремлевских башнях

В мае 1937 года было решено установить к двадцатилетию Октябрьской революции на пяти кремлевских башнях новые — рубиновые — звезды. Их эскизы подготовил народный художник СССР Федор Федоровский.

Рубиновые звезды на пяти башнях Кремля зажглись 2 ноября 1937 года. У кремлевских звезд двойное остекление: внутри — молочное стекло, снаружи — рубиновое.

Каждая звезда весит около тонны и все они разного размера, так как кремлевские башни имеют разную высоту.

На Водовзводной размах лучей составляет 3 метра, на Боровицкой — 3,2 метра, на Троицкой — 3,5 метра, на Спасской и Никольской — 3,75 метра.

Рубиновые звезды на кремлевских башнях горят днем и ночью. За всю историю они гасли два раза: когда снимали историческую киноленту в Кремле в 1996 году и во время Великой Отечественной войны, когда враг вплотную подошел к столице.

Первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза

2 ноября 1938 года звание Героя Советского Союза впервые было присвоено женщинам. До этого высшей советской награды удостаивались только мужчины.

Знаменитые летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова совершили самый длинный в истории беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина».

Полет состоялся 24—25 сентября 1938 года. Экипаж самолета без посадки пролетел 6450 км и провел в воздухе 26 часов 29 минут.

Мировой рекорд дальности полета для женщин оказался побит более чем на полторы тысячи километров.

Во время полета летчицы проявили настоящий героизм, мужество и бесстрашие. С первых часов самолету мешала стихия: то облачность, то обледенение, то болтанка. Работать экипажу пришлось в кислородных масках и на лютом морозе.

Когда самолет пролетал над рекой Амгунь и тайгой, на приборной панели загорелась красная лампочка — горючее было на исходе. Вскоре моторы начали глохнуть. Самолет удалось посадить на болоте. Искали летчиц более 50 самолетов, сотни пеших отрядов, следопыты на лошадях и оленях, рыбаки на лодках и катерах. Нашли самолет 3 октября.

Самые неожиданные выборы в истории США

2 ноября 1948 года прошли президентские выборы в США 1948 года. Они стали самыми неожиданными в истории Штатов. Согласно прогнозам, демократ Гарри Трумэн должен был проиграть претенденту от Республиканской партии Томасу Дьюи. Но несмотря на прогнозы, Трумэн победил, преодолев раскол в Демократической партии. Эта победа подтвердила статус Демократической партии как основной политической силы США того времени.

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