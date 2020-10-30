02:14 (мск), источник: Life.ru
Ученые обнаружили, что люди стали холодеть
Причина этого пока не ясна. Возможно, так сказываются все более комфортные условия жизни.
Стандартная температура человеческого тела снижается. Ученые из Калифорнийского университета говорят, что этот процесс происходит по всему миру, однако не могут назвать его причину.
Об этом пишет Science Advances.
Карл Вундерлих, немецкий врач, живший около 200 лет назад, установил нормальную температуру человеческого тела в 37 градусов. Но как мы видим, спустя два века эти показатели изменились. Так, например, сейчас в
Некоторые ученые считают, что такому снижению способствует развитие медицины. Люди намного реже страдают от хронических воспалительных процессов, и тело адаптируется, снижая свою температуру.
Но, по данным нового исследования, в котором участвовал 5481 испытуемый, температура снижается даже у абсолютно здоровых людей, так что специалисты разводят руками и говорят, что у снижения температуры нет единой причины.