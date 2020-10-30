00:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Александра Добровинского оставили без статуса
Адвокат дисквалифицирован на два года.
Совет Адвокатской палаты Москвы в четверг лишил адвоката Александра Добровинского статуса на два года. Восстановиться он сможет спустя это время, сдав экзамен. Столь суровое решение было принято по итогам рассмотрения поведения защитника во время расследования и суда по делу в отношении Михаила Ефремова, совершившего ДТП со смертельным исходом. Коллеги Добровинского посчитали, что, представляя интересы потерпевших, он в многочисленных интервью нарушал адвокатскую этику, допуская некорректные высказывания в адрес защиты актера и него самого. Впрочем, Александр Добровинский претензии в свой адрес отверг и заявил «Ъ», что обжалует решение о лишении его адвокатского статуса в суде.
Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова стало роковым как для Александра Добровинского, так и для его процессуального противника Эльмана Пашаева, который ранее, как сообщал «Ъ», был на год лишен своего статуса решением Адвокатской палаты Северной Осетии.
Адвокатов также обвиняли в «разглашении сведений, составляющих адвокатскую тайну, высказывании непозволительных суждений и саморекламе».
Дисциплинарное производство по делу Александра Добровинского было возбуждено 13 июля решением президента Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) Юрия Пилипенко на основании представления
Впрочем, рассмотрев 7 октября дело в отношении Добровинского, участники квалификационной комиссии признали, что тот не нарушал «адвокатскую тайну», хотя «допустил нарушение этических норм, вредящих адвокатуре». Санкция за такие нарушения предусматривает три вида наказания: замечание, предупреждение и прекращение статуса. Но с учетом того, что часть предполагаемых проступков не подтвердилась, защитник мог рассчитывать на снисхождение коллег из совета Адвокатской палаты Москвы.
Однако получилось иначе: в четверг Александра Добровинского лишили адвокатского статуса, причем на два года, то есть наказание оказалось строже, чем у Эльмана Пашаева.
На данном этапе сложно комментировать, чем руководствовался совет, поскольку мотивированное решение нам недоступно.
«Если его не обнародует Александр Андреевич, действительные мотивы решения органов адвокатского сообщества не станут достоянием общественного обсуждения в силу прямого запрета на их разглашение членами совета и квалификационной комиссии, — сказал
«Избрание меры дисциплинарной ответственности — от замечания до прекращения статуса — это прерогатива совета Адвокатской палаты города Москвы. Это его компетенция и его правомочие. Его решение может быть оспорено в суде или в ФПА», — отметил президент ФПА Юрий Пилипенко.
«Решение совета адвокатской палаты меня удивило и возмутило, — сказал “Ъ” Александр Добровинский.— Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката. Оно было для меня совершенно неожиданно, поскольку решение квалификационной комиссии не признало в моих действиях дисциплинарного проступка. Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну, однако адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену. В любом случае моя деятельность на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, поскольку своих клиентов не бросаю».
Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях. Уверен, что моя правовая позиция верна, и я ее буду отстаивать до конца.
Отметим, что если Добровинскому не удастся вернуть статус, оспорив решение совета Адвокатской палаты Москвы, то через два года он сможет добиться своего, сдав экзамен в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Москвы.
Алексей Соковнин