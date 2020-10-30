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00:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Александра Добровинского оставили без статуса

Адвокат дисквалифицирован на два года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Совет Адвокатской палаты Москвы в четверг лишил адвоката Александра Добровинского статуса на два года. Восстановиться он сможет спустя это время, сдав экзамен. Столь суровое решение было принято по итогам рассмотрения поведения защитника во время расследования и суда по делу в отношении Михаила Ефремова, совершившего ДТП со смертельным исходом. Коллеги Добровинского посчитали, что, представляя интересы потерпевших, он в многочисленных интервью нарушал адвокатскую этику, допуская некорректные высказывания в адрес защиты актера и него самого. Впрочем, Александр Добровинский претензии в свой адрес отверг и заявил «Ъ», что обжалует решение о лишении его адвокатского статуса в суде.

Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова стало роковым как для Александра Добровинского, так и для его процессуального противника Эльмана Пашаева, который ранее, как сообщал «Ъ», был на год лишен своего статуса решением Адвокатской палаты Северной Осетии.

Обоим поставили в вину неэтичное поведение во время следствия и в ходе процесса, а также некорректные комментарии, данные представителям СМИ.

Адвокатов также обвиняли в «разглашении сведений, составляющих адвокатскую тайну, высказывании непозволительных суждений и саморекламе».

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Дисциплинарное производство по делу Александра Добровинского было возбуждено 13 июля решением президента Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) Юрия Пилипенко на основании представления вице-президента ФПА Михаила Толчеева. Такое же представление было подано в отношении адвоката Пашаева. Рассматривать дисциплинарные дела сразу не стали, чтобы не срывать процесс по делу в отношении Ефремова. Однако после его завершения, 8 сентября, Минюст возбудил собственное дисциплинарное производство в отношении обоих защитников, предложив прекратить адвокатский статус Эльмана Пашаева и рассмотреть дело в отношении Добровинского в Адвокатской палате Москвы.

Впрочем, рассмотрев 7 октября дело в отношении Добровинского, участники квалификационной комиссии признали, что тот не нарушал «адвокатскую тайну», хотя «допустил нарушение этических норм, вредящих адвокатуре». Санкция за такие нарушения предусматривает три вида наказания: замечание, предупреждение и прекращение статуса. Но с учетом того, что часть предполагаемых проступков не подтвердилась, защитник мог рассчитывать на снисхождение коллег из совета Адвокатской палаты Москвы.

Однако получилось иначе: в четверг Александра Добровинского лишили адвокатского статуса, причем на два года, то есть наказание оказалось строже, чем у Эльмана Пашаева.

На данном этапе сложно комментировать, чем руководствовался совет, поскольку мотивированное решение нам недоступно.
Михаил Толчеев
вице-президент ФПА
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«Если его не обнародует Александр Андреевич, действительные мотивы решения органов адвокатского сообщества не станут достоянием общественного обсуждения в силу прямого запрета на их разглашение членами совета и квалификационной комиссии, — сказал вице-президент ФПА Михаил Толчеев. — Адвокатское сообщество высказало свое мнение о недопустимости для адвоката подобного поведения в публичной сфере. Зная щепетильность московских коллег в вопросах дисциплинарной практики и в особенности того, что касается свободы выражения мнения, я уверен, что решение содержит необходимые и достаточные основания. Адвокатура способна самостоятельно решать внутренние вопросы сообщества».

«Избрание меры дисциплинарной ответственности — от замечания до прекращения статуса — это прерогатива совета Адвокатской палаты города Москвы. Это его компетенция и его правомочие. Его решение может быть оспорено в суде или в ФПА», — отметил президент ФПА Юрий Пилипенко.

«Решение совета адвокатской палаты меня удивило и возмутило, — сказал “Ъ” Александр Добровинский.— Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката. Оно было для меня совершенно неожиданно, поскольку решение квалификационной комиссии не признало в моих действиях дисциплинарного проступка. Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну, однако адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену. В любом случае моя деятельность на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, поскольку своих клиентов не бросаю».

Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях. Уверен, что моя правовая позиция верна, и я ее буду отстаивать до конца.
Александр Добровинский

Отметим, что если Добровинскому не удастся вернуть статус, оспорив решение совета Адвокатской палаты Москвы, то через два года он сможет добиться своего, сдав экзамен в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Москвы.

Алексей Соковнин

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