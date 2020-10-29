29 октября, источник: m24.ru
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония».
Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 6713 человек.
За последние сутки в России выявили 17 717 новых случаев коронавируса. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни.
В столице за сутки госпитализировали 1166 пациентов с COVID-19. Сообщалось также, что на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в городе находятся 342 человека.
В этой связи президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не планируются тотальные ограничения
Путин также заверил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться до конца года. В первую очередь вакциной обеспечат граждан РФ, отметил президент.