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29 октября, источник: m24.ru

В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: РИА "Новости"

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония».

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 6713 человек.

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За последние сутки в России выявили 17 717 новых случаев коронавируса. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни.

В столице за сутки госпитализировали 1166 пациентов с COVID-19. Сообщалось также, что на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в городе находятся 342 человека.

В этой связи президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не планируются тотальные ограничения из-за COVID-19. По словам главы государства, не идет речь и о полном локдауне.

Путин также заверил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться до конца года. В первую очередь вакциной обеспечат граждан РФ, отметил президент.

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