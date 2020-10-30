05:36 (мск), источник: Известия
Стоп-кадры: россияне больше граждан других стран боятся потерять работу
Больше всего лишиться должности опасаются занятые в малом и среднем бизнесе.
Россияне больше жителей других стран боятся потерять работу в ближайшем году. О своем страхе лишиться должности заявили 75% наших соотечественников, принявших участие в исследовании аналитической компании Ipsos. Беспокоятся, считают эксперты, в основном те, кто работает в секторе малого и среднего бизнеса. В период пандемии коронавируса именно они оказались самыми незащищенными сотрудниками. Ситуацию может исправить создание профильного органа, который курировал бы эту сферу экономики, считают представители бизнеса.
Согласно исследованию Ipsos, проведенному среди населения 27 стран, россияне больше всех опасаются потерять работу в ближайший год. На соответствующий вопрос экспертов положительно ответили 75% жителей РФ.
На втором месте идет Испания — в этой стране лишиться работы боятся 73% граждан. За ней следует Малайзия — там таких 71%.
А вот меньше всего за свое место переживают жители Германии (26%), Швеции (30%) и Нидерландов (36%).
Больше прочих возможностью остаться безработными обеспокоены сотрудники сферы малого и среднего предпринимательства (МСП), считает председатель комитета объединения «Опоры России» по трудовым отношениям и охране труда Дмитрий Третьяков.
В малом и среднем бизнесе задействовано около 37% населения страны, которые остались с пандемией практически один на один. Они практически самые незащищенные представители рынка труда, особенно в нынешних условиях. Скорее всего, именно они и попали в выборку респондентов.
При этом ситуация в области МСП сложная и без учета кризиса, отметил Дмитрий Третьяков. В госучреждениях и крупных компаниях трудовые договора заключаются по всем правилам. А вот немалая часть малого бизнеса существует в теневом секторе экономики, где отношения часто регламентируются ненадлежащим образом.
— Кроме того, субсидии малому и среднему невелики, и воспользоваться ими может далеко не каждый работодатель. А, например, профсоюзов, которые отстаивали бы права сотрудников и работодателей, как в других странах, у нас нет. Жаловаться по большому счету некуда, — подчеркнул эксперт. — Трудовая инспекция и прокуратура — это, скорее, карающие органы, а не профилактические.
По мнению Дмитрия Третьякова, в России необходимо создать профильный орган, который курировал бы интересы малого и среднего бизнеса на уровне правительства.
А вот основатель сервиса подбора персонала SuperJob Алексей Захаров в результатах исследования Ipsos усомнился.
То, что в России опасаются потерять работу больше, чем в США, где рынок намного динамичнее, сомнительно.
— Взять даже популярную культуру: в американских фильмах мы часто можем видеть сцену, как приходит начальник и сразу же увольняет неугодного сотрудника, а тот грустно собирает вещи и немедленно уходит. В России такое представляется не очень реальным — у нас процессы увольнения куда сложнее — сказал он.
В рейтинге, предоставленном Ipsos, США занимает 24-ю строчку. Согласно исследованию, там лишиться работы в течение года боятся 36% населения.
— В целом же страх потери работы — один из основных. И, естественно, в кризисные времена он усиливается, — отметил Алексей Захаров.
Хотя уровень безработицы в нашей стране всё же достаточно велик, считает эксперт. В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России зарегистрировано 4,8 млн безработных. За период пандемии эта цифра выросла на 1,3 млн.
— Чтобы получить реальную цифру, можно умножить официальные данные на три, — пояснил он. — То есть сейчас у нас примерно 15 млн безработных.
Кроме того, к тем, кто ищет работу, можно добавить и тех, кто ее поисками не озаботился, добавил Алексей Захаров.
В Ipsos также проанализировали и процессы приобретения на текущем месте работы новых навыков, необходимых в карьере. Здесь Россия оказалась на 25-м месте — такой возможностью пользуются менее половины (48%) наших сограждан. 26-ю и 27-ю строчки в этом разделе исследования занимают Швеция (46%) и Япония (45%).
— Для того, чтобы расти по карьерной лестнице или получить новое место работы, должны создаваться и новые рабочие места, а у нас достаточно большой рост безработицы. Пусть сейчас он и замедляется, но восстановления, а тем более создания новых рабочих мест пока не происходит, — пояснил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Сейчас в стране появляются вакансии, которые покинули мигранты, вернувшиеся домой, но эти рабочие места существенного переобучения не требуют, уточнил он.
Больше всего приобретением новых компетенций через нынешнего работодателя озабочены в Испании (86%), Перу (84%) и Мексике (83%).
Исследование Ipsos проводилось с 25 сентября по 9 октября 2020 года. В нем приняли участие 12,4 тыс. респондентов из 27 стран. Глобальный показатель страха потерять работу — 54% сотрудников по всему миру. Возможность получения новых навыков беспокоит 67% людей.
Ярослава Костенко