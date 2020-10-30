10:51 (мск), источник: Аргументы и факты
Пособия на детей, ПТС, тахографы. Что изменится в жизни россиян с ноября?
В подборке АиФ.ru представлены изменения и нововведения в законодательство, которые начнут действовать в ноябре 2020 года.
В ноябре 2020 года в России вступает в силу ряд законов, касающихся маркировки шин, платежей по карте «Мир», составления электронного извещения о ДТП, выдачи паспорта транспортных средств (ПТС), установки тахографов на грузовых автомобилях. Также упростится порядок получения детских пособий и возобновится авиасообщение еще с несколькими странами. Об этих и других нововведениях, которые вступят в силу в ближайший месяц, читайте подробнее в подборке АиФ.ru.
С 1 ноября 2020 года перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, сократится. Согласно распоряжению правительства № 1976-р, гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Теперь госорганы будут самостоятельно получать эти данные через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 руб.
С 1 ноября электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них было установлено приложение «Помощник ОСАГО». Как следует из указания Центробанка № 5505-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», для оформления ДТП оба участника аварии должны быть застрахованы по ОСАГО. Также важно, чтобы в аварии пострадали только два автомобиля, не был причинен ущерб третьим лицам и не было пострадавших.
При оформлении ДТП через мобильное приложение пользователь сможет выбрать вариант оформления
С 1 ноября бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) на новые автомобили выдавать не будут. Бумажный документ заменят электронным. При покупке машины автовладелец сможет получить выписку из электронного ПТС. Согласно постановлению правительства РФ № 166 «О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспортных средств», бумажные ПТС станут выдавать лишь взамен пришедших в негодность или утраченных. Их будут оформлять подразделения ГИБДД, предоставляющие госуслугу по регистрации автомототранспортных средств.
1 октября должен был закончиться срок беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату
Крупные
Маркировка шин с 1 ноября станет обязательной для импортеров и производителей. Это должно помочь потребителям узнать всю информацию о товаре. Согласно постановлению правительства РФ № 1958 «Об утверждении правил маркировки шин средствами идентификации», все производители шин и покрышек должны вносить сведения о маркировке, вводе в оборот и снятии с оборота шин в систему мониторинга «Честный знак». Поэтапное подключение всех причастных к обороту шин к этой системе будет закончено к 1 марта 2021 года. К этому времени все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 15 декабря 2020 года.
С 1 ноября 2020 года в России возобновят авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Рейсы из Москвы в Белград будут выполнять дважды в неделю, на Кубу (в
Физические лица, использующие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн, экологический класс которых не определен, должны до 30 ноября оснастить свой транспорт тахографами, устройствами, позволяющими регистрировать скорость, а также отслеживать режим труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса России № 273 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами» физлица должны были до 1 марта 2020 года оборудовать тахографами грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не подтвержден, а до 30 ноября тахографы нужно установить на машины весом от 3,5 тонн.
30 ноября завершится срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Согласно постановлению правительства РФ № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», заявление об отсрочке или рассрочке по уплате налогов рассматривается налоговыми органами, если оно подано до 1 декабря 2020 года.
Послабления по уплате налогов предоставлялись в рамках поддержки наиболее пострадавшего