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10:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Пособия на детей, ПТС, тахографы. Что изменится в жизни россиян с ноября?

В подборке АиФ.ru представлены изменения и нововведения в законодательство, которые начнут действовать в ноябре 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2020 года в России вступает в силу ряд законов, касающихся маркировки шин, платежей по карте «Мир», составления электронного извещения о ДТП, выдачи паспорта транспортных средств (ПТС), установки тахографов на грузовых автомобилях. Также упростится порядок получения детских пособий и возобновится авиасообщение еще с несколькими странами. Об этих и других нововведениях, которые вступят в силу в ближайший месяц, читайте подробнее в подборке АиФ.ru.

Упростится порядок оформления пособий на детей от 3 до 7 лет

С 1 ноября 2020 года перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, сократится. Согласно распоряжению правительства № 1976-р, гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Теперь госорганы будут самостоятельно получать эти данные через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 руб.

Изменятся требования к составлению электронного извещения о ДТП

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С 1 ноября электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них было установлено приложение «Помощник ОСАГО». Как следует из указания Центробанка № 5505-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», для оформления ДТП оба участника аварии должны быть застрахованы по ОСАГО. Также важно, чтобы в аварии пострадали только два автомобиля, не был причинен ущерб третьим лицам и не было пострадавших.

При оформлении ДТП через мобильное приложение пользователь сможет выбрать вариант оформления дорожно-транспортного происшествия: с фотофиксацией или без нее. В первом случае можно рассчитывать на получение выплаты в размере 400 тысяч рублей, а во втором автовладелец может получить возмещение только в пределах 100 тысяч рублей. Кроме того, оформить ДТП онлайн можно будет, если машина зарегистрирована на юрлицо (ранее сервис действовал только для физлиц).

Бумажные ПТС заменят электронными

С 1 ноября бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) на новые автомобили выдавать не будут. Бумажный документ заменят электронным. При покупке машины автовладелец сможет получить выписку из электронного ПТС. Согласно постановлению правительства РФ № 166 «О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспортных средств», бумажные ПТС станут выдавать лишь взамен пришедших в негодность или утраченных. Их будут оформлять подразделения ГИБДД, предоставляющие госуслугу по регистрации автомототранспортных средств.

Беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ продлят

1 октября должен был закончиться срок беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), введенного из-за коронавируса. Однако в итоге он был продлен до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление 19 октября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В постановлении № 1703 говорится, что в случае, если срок предоставления субсидии на оплату ЖКУ истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года, она будет предоставлена в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке.

Источник: РИА "Новости"

С картой «Мир» начнут работать крупные онлайн-магазины

Крупные онлайн-магазины, агрегаторы товаров и услуг с 1 ноября обязаны будут принимать платежи по карте «Мир». Согласно федеральному закону № 290-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О защите прав потребителей”», нововведение коснется агрегаторов с оборотом 40 млн рублей за предшествующий календарный год. Порог выручки, после которого любой продавец обязан дать покупателю возможность платить картой национальной платежной системы, вскоре будет снижен в два раза. С 1 марта 2021 года порог опустят до 30 млн руб., с 1 июля — до 20 млн руб.

Маркировка шин станет обязательной

Маркировка шин с 1 ноября станет обязательной для импортеров и производителей. Это должно помочь потребителям узнать всю информацию о товаре. Согласно постановлению правительства РФ № 1958 «Об утверждении правил маркировки шин средствами идентификации», все производители шин и покрышек должны вносить сведения о маркировке, вводе в оборот и снятии с оборота шин в систему мониторинга «Честный знак». Поэтапное подключение всех причастных к обороту шин к этой системе будет закончено к 1 марта 2021 года. К этому времени все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 15 декабря 2020 года.

Россия возобновит авиаcообщение с Кубой, Сербией и Японией

С 1 ноября 2020 года в России возобновят авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Рейсы из Москвы в Белград будут выполнять дважды в неделю, на Кубу (в Кайо-Коко и Санта-Клару) тоже два раза в неделю, в Токио — два раза в неделю из Москвы и один раз — из Владивостока. Также Россия откроет больше рейсов в Швейцарию, Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

На грузовиках частных лиц должны появиться тахографы

Физические лица, использующие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн, экологический класс которых не определен, должны до 30 ноября оснастить свой транспорт тахографами, устройствами, позволяющими регистрировать скорость, а также отслеживать режим труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса России № 273 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами» физлица должны были до 1 марта 2020 года оборудовать тахографами грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не подтвержден, а до 30 ноября тахографы нужно установить на машины весом от 3,5 тонн.

Закончится срок подачи заявлений об отсрочке по уплате налогов

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30 ноября завершится срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Согласно постановлению правительства РФ № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», заявление об отсрочке или рассрочке по уплате налогов рассматривается налоговыми органами, если оно подано до 1 декабря 2020 года.

Послабления по уплате налогов предоставлялись в рамках поддержки наиболее пострадавшего из-за пандемии бизнеса. Правительство упростило порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек на срок до года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика. Для налогоплательщиков, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, дополнительно предусматривалось продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трех до шести месяцев.

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