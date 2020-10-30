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09:44 (мск), источник: РИА Новости

В российских ресторанах запретили курение кальянов и вейпов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Курение кальянов и электронных сигарет в российских кафе и ресторанах запрещается с 30 октября, соответствующие поправки в «антитабачный закон» (закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма) были приняты в конце июля.

Источник: РИА Новости

Курение табака в российских кафе и ресторанах запрещено с 1 июня 2014 года.

В свою очередь, с пятницы не допускается также потребление никотинсодержащей продукции (системы нагревания табака, электронные сигареты, вейпы) или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.

Новый запрет вступает в силу в то время, когда трафик заведений общепита и так сокращается — на фоне распространения коронавируса и ограничений из-за пандемии. Например, Роспотребнадзор ранее рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам — запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах — проблема, которая идет «параллельно» коронавирусным ограничениям, наслаивается на них. «Но, в отличие от ограничений, у нее есть простое решение», — сказал РИА Новости Титов. По его мнению, достаточно законодательно разделить рестораны и кальянные при помощи разных кодов ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности): сейчас кальянные работают под ОКВЭД ресторанов.

«Тогда и клиенты, и инспекторы будут понимать, о чем идет речь. Те, кому дым кальяна за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле. Мы направили соответствующее предложение в правительство, надеемся, оно будет рассмотрено», — заключил бизнес-омбудсмен.

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Ресторатор Тимур Ланский отмечает: кальяны — услуга, требующая специальной сервисной службы и индивидуального обслуживания, специальных технических условий. «Я лично понимаю озабоченность законодателей о вреде курения в общественных местах и предприятиях общественного питания в том числе. Но одно дело — ввести продуманные меры по предотвращению вреда от курения. Это, несомненно, нужное дело. И совсем другое — просто бескомпромиссно и бездумно запрещать все», — подчеркивает собеседник РИА Новости.

По его словам, в кальянной отрасли задействованы сотни тысяч специалистов. «Кроме того, кальяны сейчас есть в 40−50% ресторанов и кафе. Для многих из них это 10−20% от дохода. А в условиях кризиса и пандемии эти проценты могут быть решающими в вопросе поддержания бизнеса на плаву», — говорит Ланский.

Он привел пример других стран, где помещения общепита, если позволяет площадь, делятся на курящие и некурящие зоны, и для таких ресторанов устанавливаются специальные требования к вентиляции и воздухообмену. «Пусть такая система для многих заведений будет затратна, но тогда они выживут, их сотрудники не потеряют работу, а гости не потеряют любимую услугу», — заключил ресторатор.

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