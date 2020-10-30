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07:21 (мск), источник: Российская газета

В Роспотребнадзоре рассказали, как часто нужно делать тест на COVID-19

В России проведено уже почти 60 миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

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Сдать тест на COVID-19 можно в 889 лабораториях (из них 111 лабораторий подчиняются Роспотребнадзору, 603 работают при государственных медицинских организациях и 175 — частной формы собственности).

Но тестирование покажет отсутствие или наличие вируса в организме в данный момент. Как же часто нужно проводить тестирование на ковид, чтобы быть спокойным за свое здоровье и здоровье окружающих?

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— Все зависит от контактов. Если человек регулярно контактирует с больными коронавирусной инфекцией, то тестирование нужно проходить регулярно, раз в неделю, как это проводится медицинским работникам. При необходимости — например, при большой вероятности инфицирования и передачи инфекции лицам из группы высокого риска, может быть рекомендовано и более частое тестирование, — рассказали «Российской газете» в Роспотребнадзоре.

С другой стороны, если человек здоров, не контактирует с явно больными, соблюдает все профилактические меры при выходе из дома, не общается с лицами, имеющими тяжёлые хронические заболевания и высокий риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции, то регулярно проводить тестирование не нужно, отметили в ведомстве.

Если у человека нет явных показаний для проведения теста, но он просто хочет понять, здоров ли он, тогда за анализ нужно заплатить. А вот при показаниях для проведения анализа тестирование проводится бесплатно. «Бесплатным будет тест при наличии симптомов, подозрительных на коронавирусную инфекцию, при контактах с заболевшими, имеющими подтвержденный COVID-19», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Если же тестирование не выявляет ковид, но человек чувствует себя плохо, ему обязательно нужно обращаться к врачам.
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«Во всех случаях с плохим самочувствием лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. В большинстве ситуаций правильнее позвонить в поликлинику по месту жительства и описать симптомы, которые беспокоят. При необходимости врач придет на дом. Особенно должны настораживать появившаяся или нарастающая одышка, сильный кашель, боли в грудной клетке, повышение температуры более 38 °C, выраженная слабость. При таких симптомах пациент должен быть осмотрен врачом в самое ближайшее время», — добавили в Роспотребнадзоре.

С перечнем организаций Роспотребнадзора, осуществляющих лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19), можно ознакомиться по ссылке.

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