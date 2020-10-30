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03:52 (мск), источник: ТАСС

Экипаж считает, что трещина на МКС могла появиться от удара снаружи станции

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/ — Космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что длина трещины составляет 27 мм.

Источник: Reuters

Трещина на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», которая, предположительно, является причиной утечки воздуха, могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции. Об этом сообщили российские члены экипажа МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) в Королеве.

«У нас тут возникла идея, Владимир, пока мы работали. Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи», — отметил космонавт Сергей Рыжиков, обращаясь к руководителю полета российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву.

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Космонавт предложил в рамках будущего выхода в космос по российской программе, который запланирован на 18 ноября, обследовать место удара снаружи модуля. Соловьев в свою очередь отметил, что сделать это будет трудно.

«Вы знаете, очень сложно добраться до места во время выхода, там и кабели, и надо будет отсоединить термоизоляцию, поэтому это очень трудно будет — добраться конкретно до этого места снаружи», — пояснил руководитель полета.

Трещина в 27 мм

Согласно трансляции переговоров, которую ведет NASA, космонавт Рыжиков в течение рабочего дня на станции в четверг снял с трещины термоскотч, зачистил место утечки спиртовыми салфетками, стерев маркер, которым ранее ее обвели, а затем измерил точные размеры повреждения. Также космонавты провели детальную съемку трещины разными фотокамерами с различных ракурсов, перемещая источник света. Снимки были отправлены по каналу связи в ЦУП.

«Довольно сложно сделать замеры с той линейкой, которую вы посоветовали, поверхность очень неровная, даже короткой стороной линейки. Если приложить ее поперек трещины, можно наблюдать, что нет никакой глубины, а, скорее, наоборот — направление разрыва — внутрь переходной камеры (к переходной камере модуля “Звезда” стыкуются космические корабли — прим. ТАСС)», — докладывал космонавт по ходу операции.

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Рыжикову удалось замерить трещину штангенциркулем. «Замерил — 27 мм», — сообщил он.

В августе источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха. Позднее в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки найдено в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности больше похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2−3 см.

Как сообщал ранее ТАСС источник, знакомый с ситуацией, в качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.

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