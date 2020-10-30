03:52 (мск), источник: ТАСС
Экипаж считает, что трещина на МКС могла появиться от удара снаружи станции
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/ — Космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что длина трещины составляет 27 мм.
Трещина на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», которая, предположительно, является причиной утечки воздуха, могла появиться
«У нас тут возникла идея, Владимир, пока мы работали. Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи», — отметил космонавт Сергей Рыжиков, обращаясь к руководителю полета российского сегмента МКС Владимиру Соловьеву.
Космонавт предложил в рамках будущего выхода в космос по российской программе, который запланирован на 18 ноября, обследовать место удара снаружи модуля. Соловьев в свою очередь отметил, что сделать это будет трудно.
«Вы знаете, очень сложно добраться до места во время выхода, там и кабели, и надо будет отсоединить термоизоляцию, поэтому это очень трудно будет — добраться конкретно до этого места снаружи», — пояснил руководитель полета.
Согласно трансляции переговоров, которую ведет NASA, космонавт Рыжиков в течение рабочего дня на станции в четверг снял с трещины термоскотч, зачистил место утечки спиртовыми салфетками, стерев маркер, которым ранее ее обвели, а затем измерил точные размеры повреждения. Также космонавты провели детальную съемку трещины разными фотокамерами с различных ракурсов, перемещая источник света. Снимки были отправлены по каналу связи в ЦУП.
«Довольно сложно сделать замеры с той линейкой, которую вы посоветовали, поверхность очень неровная, даже короткой стороной линейки. Если приложить ее поперек трещины, можно наблюдать, что нет никакой глубины, а, скорее, наоборот — направление разрыва — внутрь переходной камеры (к переходной камере модуля “Звезда” стыкуются космические корабли — прим. ТАСС)», — докладывал космонавт по ходу операции.
Рыжикову удалось замерить трещину штангенциркулем. «Замерил — 27 мм», — сообщил он.
В августе источник сообщил ТАСС, что
Как сообщал ранее ТАСС источник, знакомый с ситуацией, в качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.