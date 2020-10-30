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08:01 (мск), источник: РБК

Россияне начали закупать товары впрок из-за страха перед новым карантином

Примерно треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары впрок. Причем теперь россияне покупают не только предметы первой необходимости, но и другие товары на случай закрытия магазинов.

Источник: Reuters

Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19. 20% начали закупать впрок товары первой необходимости, показало исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe (есть у РБК).

12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

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Согласно данным исследования, после того, как в российских регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. В нем приняли участие 1611 респондентов. 18% опрошенных были из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов миллионников.

Каждый десятый опрошенный планирует чаще начать покупать товары в интернете.

Весной на фоне введения массовых ограничений сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы. С полок магазинов начала пропадать и туалетная бумага. Спрос на подобные товары резко вырос еще в середине марта, до закрытия непродовольственных магазинов и объявления самоизоляции. Власти несколько раз делали заявления о том, что в России сформирован достаточный резерв продовольствия и других товаров, в связи с чем угрозы дефицита нет. Минпромторг вместе с Минсельхозом сформировал дополнительный пул поставщиков продуктов на случай возможного срыва поставок.

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В конце апреля Банк России опубликовал исследование, согласно которому 27% россиян на тот момент начали делать внеплановые покупки, чтобы запастись продуктами и другими товарами впрок. Граждане делали запасы в основном на имеющиеся в распоряжении деньги. 6% из тех, кто делал запасы, потратил на это собственные сбережения. Еще 1−2% опрошенных признались, что взяли кредит.

В начале октября, когда в России вновь начали частично возвращать ограничения, сеть «Магнит» в своем исследовании зафиксировала некоторый рост на продукты и товары первой необходимости. «В конце сентября стало заметно небольшое оживление в продажах товаров так называемого сегмента “апокалипсис” — крупы, консервы и прочее. Но динамика в десятки раз ниже мартовских цифр. В целом, влияние коронавируса на спрос уже незначительно: потребители стали рациональнее подходить к закупкам продуктов длительного хранения впрок. Также возможно сохранение у некоторых потребителей еще весенних запасов, например, гречневой крупы», — говорилось в исследовании.

Георгий Тадтаев

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