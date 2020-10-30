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07:40 (мск), источник: Известия

Ученые обнаружили нетипичный симптом коронавируса

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии обнаружили необычное проявление коронавируса.

COVID-19: Новые случаи
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Согласно обследованию пациентов с COVID-19, проявляться заболевание может не только типичными симптомами в виде кашля и повышенной температуры, но и как раздражение на пальцах ног, пишет 30 октября The Telegraph.

Издание отмечает, что, по словам ученых, у многих пациентов краснели и опухали пальцы на ногах и сами стопы.

Явление было схоже с обморожением и длилось от одной до четырех недель. Однако у ряда пациентов симптом сохранялся и в течение нескольких месяцев.

С чем связано такое проявление COVID-19, ученые собираются установить.

В июле сообщалось, что испанские ученые нашли самый ранний симптом коронавируса. Исследование 21 пациента показало, что у шести из них наблюдалась энантема в ротовой полости — сильная сыпь на слизистой оболочке.

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