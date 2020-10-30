ЕС признал вторую волну пандемии и неизбежность продолжительных санитарных мер

Лидеры ЕС также признали, что допустили ошибки при подготовке ко второй волне.
Слово «карантин» не звучало на итоговой пресс-конференции саммита, однако в реальности к настоящему моменту большинство стран ЕС уже ввели различные формы частичного карантина — например в Бельгии закрыты бары, рестораны и клубы, все культурные и спортивные заведения. Так что, учитывая многочисленные призывы готовиться к долгим месяцам различных ограничений, можно сделать однозначный вывод, что карантинные меры в Европе останутся повсеместно и надолго.
Саммит ЕС подтвердил необходимость ограничения необязательных перемещений граждан европейских стран, но в то же время выступил за создание функционирующей системы трансграничного перемещения людей и грузов внутри сообщества в условиях пандемии.
То есть речь не идет о закрытии внутренних границ ЕС, но в массовом порядке свободно ездить по Европе гражданам стран сообщества не разрешат еще долго. На практике ЕС с высокой вероятностью ждут различные «гибкие формы» контроля над перемещениями, когда, например, при открытых границах людям не будут разрешать покинуть свой город.
Лидеры сообщества признали необходимость согласованных общеевропейских мер по тестированию больных и разработке действенной стратегии вакцинации с учетом всей необходимой логистической подготовки, которая должна быть запущена сразу, как только будут готовы западные вакцины.
Экстренная видеоконференция, в которой приняли участие около 30 глав государств ЕС и институтов сообщества, продолжалась почти 3 часа. Таким образом, на выступление у каждого участника было примерно по 6 минут.
Перегрузка больниц
«Вторая волна пандемии подвергла серьезным испытаниям всю Европу, наши больницы и весь сектор здравоохранения вновь подвергается перегрузке», — заявил на пресс-конференции по итогам саммита глава Евросовета Шарль Мишель.
«Еврокомиссия уже выделила €220 млн для безопасной трансграничной перевозки пациентов [между больницами разных государств ЕС]. Но чтобы эта работа была эффективной, нам необходимо улучшение обмена информацией. Мы должны всегда знать, где не хватает больничных мест, и где есть свободные койки», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она признала, что страны ЕС поторопились с отменой жестких санитарных мер этим летом, что и стало одной из причин столь интенсивной второй волны пандемии в Европе.
По данным Еврокомиссии, почти по всему Евросоюзу ежедневное число выявляемых заболевших в конце октября в несколько раз превышает пиковые весенние показатели. В то же время число смертей от заболеваний, связанных с коронавирусом, в среднем остается вдвое меньшим, чем весной, однако быстро растет вместе с увеличением заболеваемости. Европейские эксперты объясняют более низкую смертность второй волны пандемии лучшей подготовкой сектора здравоохранения и отработкой за минувшие месяцы оптимальных алгоритмов симптоматического лечения.
Впрочем, более верно было бы говорить о неготовности и чрезвычайно высокой перегрузке европейской системы здравоохранения в период первой волны, что стало главной причиной повышенной смертности в тот период.
Недостаток солидарности
Фон дер Ляйен также отметила, что уровень взаимодействия между государствами Евросоюза по борьбе с пандемией до сих пор остается слишком низким. «11 [из 27] стран ЕС уже разработали системы электронных анкет (которые обязательны для заполнения всеми лицами, пересекающими границу, независимо от вида транспорта — прим. ТАСС) для контроля трансграничного перемещения граждан, но все эти системы пока не согласованы между собой», — сообщила она.
Что касается мобильных приложений для отслеживания контактов с инфицированными людьми, то в странах ЕС их существует уже 19, между 11 из этих приложений сейчас пытаются наладить обмен информацией, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом. На 446 млн граждан Евросоюза приходится около 52 млн скачиваний данных приложений, однако глава Еврокомиссии не привела данных, сколько людей ими реально пользуются.
Эти показатели абсолютно недостаточны, и мы должны активизировать использование этих приложений. Мы должны заставить людей более активно добровольно использовать данные приложения.
Урсула фон дер Ляйенглава Еврокомиссии
Стратегия вакцинации и ускорение испытаний
По словам Шарля Мишеля, лидеры ЕС договорились выработать общую стратегию вакцинации, включая разработку принципов распределения вакцин между странами сообщества, определение всей логистики вакцинации (перевозка, хранение вакцин, обеспечение медицинских учреждений необходимым оборудованием и подготовленными кадрами) и приоритетных для вакцинации социальных групп, как по профессии и социальному значению (например, сначала медработники и правительственные чиновники), так и по принадлежности к группам риска (например, сначала пожилые люди).
«Эта большая работа должна быть готова до того, как одна или несколько [западных] вакцин будут готовы выйти на рынок. Все страны ЕС должны разработать национальные планы вакцинации», — подчеркнул он.
Глава Евросовета также сделал особый акцент на необходимости борьбы с «кампаниями по дезинформации» и ложными новостями, связанными с вакцинацией, которые подрывают веру граждан ЕС в эффективность вакцин.
В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что 100-процентная эффективность вакцин невозможна. «Первые вакцины будут иметь эффективность 80−70%, возможно меньше, и это будет уже хорошим результатом», — пояснила она.
Лидеры ЕС также приняли решение ускорить обработку данных клинических испытаний западных вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить их вывод на рынки в кратчайшие сроки.
«Мы приняли решение ускорить процесс обработки данных клинических испытаний вакцины, они будут обрабатываться (европейскими регуляторами фармакологического сектора — прим. ТАСС) не по итогам всего комплекса испытаний, а сразу, по мере их поступления. Это позволит ускорить выход вакцин на рынок, не жертвуя безопасностью», — заявила фон дер Ляйен.
Ускорение тестирования
Лидеры ЕС договорились о разработке единой стратегии сообщества по тестированию пациентов. Еврокомиссия также объявила перед саммитом о выделении €100 млн для приобретения экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, которые будут закуплены и распределены между странами Евросоюза в ближайшее время.
«Мы приняли решение согласовать общий подход по применению экспресс-тестов на антитела, которые должны дополнить обычные [ПЦР] тесты и ускорить процесс тестирования, стратегию по отслеживанию контактов», — заявил Мишель.
Кроме того, страны сообщества договорились создать на базе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) специальной платформы как для постоянного обмена между странами ЕС научной информацией о формах и методах противодействия пандемии, так и для изучения статистических данных о распространении болезни и определении точных потребностей разных стран и регионов ЕС в дополнительных медицинских средствах и мерах.
На этой же базе страны ЕС должны будут разработать общеевропейские правила соблюдения карантина для бессимптомных носителей заболевания и для лиц, имевших контакты с зараженными.
Предзаказ вакцин
Еврокомиссия уже провела переговоры о предзаказе вакцин с шестью западными фармакологичекими компаниями. С тремя из них — AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson контракты уже заключены. Еще с тремя — CureVac, Moderna и консорциумом BioNTech — Pfizer они находятся в финальной стадии подготовки.
В теории эти контракты предполагают поставку в ЕС в совокупности порядка 1,2 млрд доз вакцин, причем крупнейший контракт — с AstraZeneca на 400 млн доз — уже вступил в силу 27 августа, и ЕК уже оплатила по нему €336 млн. Однако Еврокомиссия предупредила, что эффективные вакцины могут получиться не у всех компаний, а потому реальное число полученных ЕС доз может оказаться значительно меньшим, и нехватка вакцин может ощущаться в ЕС до конца 2021 года.
Приобретение российской вакцины «Спутник V» ЕК изначально не рассматривала, утверждая, что сомневается в ее безопасности. В то же время источники в Брюсселе признают, что ЕС просто не может себе позволить отдать России этот сегмент рынка и заказы на миллиарды евро, которых тогда лишатся европейские компании.
Еврокомиссия рассчитывает, согласно подготовленным к саммиту материалам, что хотя бы одна из шести западных компаний сможет представить эффективную вакцину к концу 2020 года, и что к апрелю начнутся промышленные поставки на европейский рынок на уровне как минимум 20 млн доз вакцины в месяц.
Этот оптимальный сценарий предполагает, что лишь к концу 2021 года появятся полноценные результаты вакцинации, то есть существующие санитарные ограничения реально могут начать снимать только тогда.
Нежелательные перемещения
Лидеры ЕС назвали нежелательными необязательные перемещения людей через внутренние границы сообщества в нынешней ситуации, и призвали готовиться к длительному действию санитарных мер. «Необязательные перемещения в нынешней ситуации, безусловно, являются нежелательными. Все перемещения граждан должны быть сведены только к строго необходимым, — подчеркнула фон дер Ляйен. — Мы понимаем сейчас, что этим летом мы явно ослабили многие меры слишком рано, и это касается не только путешествий».
При этом саммит ЕС подчеркнул необходимость сохранения открытыми внутренних границ для обязательных перемещений граждан, в первую очередь для медицинских нужд, а также для бесперебойных поставок товаров и ресурсов ради сохранения целостности единого рынка ЕС в условиях пандемии.
«Есть ряд факторов, которые имеют решающее значение, чтобы ограничить распространение вируса. Нам предстоит применять эти меры долго, чтобы снижать скорость распространения вируса до тех пор, пока мы не сможем начать вакцинацию и не повысим с ее помощью иммунитет населения в достаточной степени. Теперь мы будем крайне осторожны в вопросах отмены санитарных мер, мы все должны держать в голове наиболее мощные инструменты борьбы с пандемией — это то, как мы сами ведем себя в повседневной жизни. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать закрытых, непроветриваемых помещений, эти меры сейчас имеют решающее значение», — сказала фон дер Ляйен.
В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что эти базовые меры при их неуклонном соблюдении могут позволить обеспечить борьбу с пандемией без полной остановки европейской экономики, как это было весной.
По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), на настоящий момент почти все страны сообщества вошли в «красную зону» по числу заражений, то есть этот показатель значительно превышает пороговую для ЕС отметку 120 случаев за последние две недели на 100 тысяч человек.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 44,5 млн человек, более 1,17 млн умерли.
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