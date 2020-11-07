Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 ноябряЗажжение первого в СССР Вечного огня, открытие восстановленной Триумфальной арки в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20История одного «Москвича»
16Скончался Михаил Жванецкий
00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 7 ноября

Октябрьская революция, первый в России вытрезвитель, покушение на Горбачева, день рождения Рины Зеленой и другие важные события этого дня.

Родилась Мария Склодовская-Кюри

7 ноября 1867 года в Варшаве родилась Мария Склодовская-Кюри, дважды лауреат Нобелевской премии: по физике и по химии. Отец Марии был учителем и директором мужской гимназии, мать руководила престижной школой для девочек. В семье росли еще три девочки и мальчик.

Мария и другие дети окончили школу с золотой медалью. Но продолжать обучение, чтобы стать ученым, девушка не могла — в Варшавский университет женщин не принимали. Склодовская посещала подпольные курсы и занималась самообразованием, работая гувернанткой. В конце концов девушка уехала в Париж к сестре, где поступила в Сорбонну.

Родилась Рина Зеленая

Считается, что выдающаяся советская актриса Рина Зеленая (в детстве — Екатерина) родилась 7 ноября 1901 года. Но на самом деле точная дата появления артистки на свет неизвестна. С уверенностью можно сказать лишь то, что Рина родилась в Ташкенте, где работал ее отец. Когда Василия Зеленого перевели в Москву, дочь уехала с ним и поступила в Московское театральное училище.

Рина Зеленая была мастером пародии, импровизации, пела частушки и гениально читала стихи, но зрителям и слушателям больше всего были по душе ее «детские» номера. Рина Зеленая мастерски имитировала детские голоса, основав новый эстрадный жанр.

Первый в России вытрезвитель

7 ноября 1902 года в Туле открылся «Приют для опьяневших» — первый в России вытрезвитель, созданный по инициативе местного врача Федора Архангельского. Он содержался за счет городской казны. В заведении работала амбулатория для алкоголиков и приют для их детей. Кучер приюта ездил по городу и подбирал опьяневших до бесчувствия, чтобы они не замерзли насмерть. Чаще всего это были тульские оружейники. Через несколько лет вытрезвители появились почти в каждом губернском городе.

Октябрьская революция

7 ноября (или 24 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде начался вооруженный переворот под руководством партии большевиков. За два дня в городе были захвачены все стратегические объекты, такие как станции почты, телеграфа и телефона, большинство мостов, вокзалы, электростанция, захвачен Зимний дворец и свергнуто Временное правительство. К этому времени власть в стране уже частично принадлежала Советам рабочих, солдат и крестьян, а император Николай II отрекся от престола еще в марте.

В ночь на 8 ноября было опубликовано обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!», объявлявшее о свержении Временного правительства и переходе всей власти к Советам в центре и на местах. На следующий день были приняты первые декреты новой Советской власти и сформировано новое правительство во главе с Владимиром Лениным. Октябрьская революция стала одним из самых крупных событий XX века, повлиявших на ход всемирной истории.

Покушение на Михаила Горбачева

7 ноября 1990 года слесарь Ижорского завода Александр Шмонов на праздничной демонстрации в честь Октябрьской революции стрелял в Михаила Горбачева. Вместе с колонной демонстрантов Шмонов приблизился к Мавзолею, где находилось руководство СССР. Когда до Мавзолея оставалось 47 метров, Шмонов выхватил обрез, прицелился Горбачеву в голову и нажал на спусковой крючок. В последний момент милиционер успел ударить по стволу, и обе пули ушли мимо.

Шмонов считал генсека ЦК КПСС виновным в подавлении митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года и в Баку 20 января 1990 года, где в общей сложности погибли 152 человека. После неудавшегося покушения мужчина около года провел в СИЗО, а затем еще четыре года в психиатрической больнице.

Источник: РИА "Новости"

Массовое убийство в Медведкове

7 ноября 2012 года москвич Дмитрий Виноградов расстрелял 6 человек и ранил одного в аптеке в московском районе Северное Медведково, где проработал юристом несколько лет. Виноградова, который наблюдался у психиатров, подтолкнул к убийству разрыв с девушкой. Незадолго до трагедии он опубликовал в соцсетях «Мой манифест», в котором объявил о своей ненависти к человечеству.

Стрелка удалось разоружить сотрудникам службы безопасности предприятия. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. В прессе Виноградова прозвали «аптечным стрелком» и «русским Брейвиком» (норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек, тоже опубликовал свой манифест).

Во время загрузки произошла ошибка.
Каким мы запомним Михаила Жванецкого
Вице-премьер пострадал в результате ДТП в Москве
Ефремова отправили к месту отбывания наказания
Попова рассказала, где чаще всего люди заражаются коронавирусом
Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах
Выборы в США: последние данные из решающих штатов
В Японии обнаружили плавающую под водой осу-годзиллу
Gnezdo.ru
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Красавице Анжелике 80. Как она изменилась сегодня
Главный признак, что смерть уже на пороге
Hi-Tech
Летающий бетон. Эти кадры удивят каждого Посмотрите сами!
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Кино
«Юмор осиротел»: друзья и коллеги вспоминают Михаила Жванецкого Народный артист ушел из жизни в возрасте 86 лет
Новости партнеров
В ПФР рассказали, как пенсионерам получить прибавку в 10 000 рублей
В США подтвердили: Навальный действительно мог сотрудничать с ЦРУ
Свидетельница "отравления" Навального живет в шикарной квартире в Лондоне
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Не стало легендарного актера СССР. Вечная память
Не забыли актера? Посмотрите, какая у него жена
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь