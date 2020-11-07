00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 7 ноября
Октябрьская революция, первый в России вытрезвитель, покушение на Горбачева, день рождения Рины Зеленой и другие важные события этого дня.
7 ноября 1867 года в Варшаве родилась Мария
Мария и другие дети окончили школу с золотой медалью. Но продолжать обучение, чтобы стать ученым, девушка не могла — в Варшавский университет женщин не принимали. Склодовская посещала подпольные курсы и занималась самообразованием, работая гувернанткой. В конце концов девушка уехала в Париж к сестре, где поступила в Сорбонну.
Считается, что выдающаяся советская актриса Рина Зеленая (в детстве — Екатерина) родилась 7 ноября 1901 года. Но на самом деле точная дата появления артистки на свет неизвестна. С уверенностью можно сказать лишь то, что Рина родилась в Ташкенте, где работал ее отец. Когда Василия Зеленого перевели в Москву, дочь уехала с ним и поступила в Московское театральное училище.
Рина Зеленая была мастером пародии, импровизации, пела частушки и гениально читала стихи, но зрителям и слушателям больше всего были по душе ее «детские» номера. Рина Зеленая мастерски имитировала детские голоса, основав новый эстрадный жанр.
7 ноября 1902 года в Туле открылся «Приют для опьяневших» — первый в России вытрезвитель, созданный по инициативе местного врача Федора Архангельского. Он содержался за счет городской казны. В заведении работала амбулатория для алкоголиков и приют для их детей. Кучер приюта ездил по городу и подбирал опьяневших до бесчувствия, чтобы они не замерзли насмерть. Чаще всего это были тульские оружейники. Через несколько лет вытрезвители появились почти в каждом губернском городе.
7 ноября (или 24 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде начался вооруженный переворот под руководством партии большевиков. За два дня в городе были захвачены все стратегические объекты, такие как станции почты, телеграфа и телефона, большинство мостов, вокзалы, электростанция, захвачен Зимний дворец и свергнуто Временное правительство. К этому времени власть в стране уже частично принадлежала Советам рабочих, солдат и крестьян, а император Николай II отрекся от престола еще в марте.
В ночь на 8 ноября было опубликовано обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!», объявлявшее о свержении Временного правительства и переходе всей власти к Советам в центре и на местах. На следующий день были приняты первые декреты новой Советской власти и сформировано новое правительство во главе с Владимиром Лениным. Октябрьская революция стала одним из самых крупных событий XX века, повлиявших на ход всемирной истории.
7 ноября 1990 года слесарь Ижорского завода Александр Шмонов на праздничной демонстрации в честь Октябрьской революции стрелял в Михаила Горбачева. Вместе с колонной демонстрантов Шмонов приблизился к Мавзолею, где находилось руководство СССР. Когда до Мавзолея оставалось 47 метров, Шмонов выхватил обрез, прицелился Горбачеву в голову и нажал на спусковой крючок. В последний момент милиционер успел ударить по стволу, и обе пули ушли мимо.
Шмонов считал генсека ЦК КПСС виновным в подавлении митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года и в Баку 20 января 1990 года, где в общей сложности погибли 152 человека. После неудавшегося покушения мужчина около года провел в СИЗО, а затем еще четыре года в психиатрической больнице.
7 ноября 2012 года москвич Дмитрий Виноградов расстрелял 6 человек и ранил одного в аптеке в московском районе Северное Медведково, где проработал юристом несколько лет. Виноградова, который наблюдался у психиатров, подтолкнул к убийству разрыв с девушкой. Незадолго до трагедии он опубликовал в соцсетях «Мой манифест», в котором объявил о своей ненависти к человечеству.
Стрелка удалось разоружить сотрудникам службы безопасности предприятия. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. В прессе Виноградова прозвали «аптечным стрелком» и «русским Брейвиком» (норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек, тоже опубликовал свой манифест).
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.