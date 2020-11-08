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День в истории: 8 ноябряОснована Бодлианская библиотека, открыто рентгеновское излучение, а на телевидении вышел в эфир первый выпуск КВН
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00:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 8 ноября

Основана Бодлианская библиотека, открыто рентгеновское излучение, а на телевидении вышел в эфир первый выпуск КВН.

В Оксфорде основана Бодлианская библиотека

8 ноября 1602 года в Оксфорде была основана Бодлианская библиотека, которая наряду с Ватиканской носит звание старейшей в Европе, а по величине соперничает с Британским книгохранилищем. Первая библиотека появилась в Оксфорде еще в 1327 году, но в XVI веке она пришла в упадок: были распроданы все книги и даже книжные шкафы. Восстановлением библиотеки в 1602 году занялся ученый и дипломат сэр Томас Бодли, в честь которого она позже и получила свое название. Сегодня фонд библиотеки насчитывает свыше 13 миллионов изданий.

Открыто рентгеновское излучение

В этот день в 1895 году в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами («икс-лучами»). Он заметил, что картон, покрытый платиносинеродистым барием, находящийся рядом с катодно-лучевой трубкой, начинает светиться в темной комнате. Новое излучение Рентген изучал на протяжение нескольких недель и 22 декабря выступил с докладом в Физическом институте Вюрцбургского университета, в котором рассказал о своем открытии. Излучение впоследствии стали называть в честь ученого — рентгеновским.

Источник: РИА "Новости"

Учрежден орден «Победа»

77 лет назад, в 1943 году, указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден высший военный орден СССР — орден «Победа». Им награждался высший командный состав Советской Армии за успешное проведение масштабных боевых операций.

Орден был выполнен в виде пятиконечной рубиновой звезды со 147 бриллиантами. В середине звезды — круг, покрытый голубой эмалью с изображением кремлевской стены с мавзолеем Ленина и Спасской башней. Знак ордена изготавливался из платины.

Первый орден «Победа» получил в 1944 году Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Второй орден достался начальнику Генерального штаба Маршалу Александру Василевскому, а третий — Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину. Всего кавалерами ордена «Победа» с 1944 по 1945 год стали 11 советских военачальников и 5 иностранных граждан. В отличие от всех других советских орденов «Победа» не имел номера и после смерти награжденного возвращался государству.

Первый выпуск программы КВН

8 ноября 1961 года на экраны впервые вышел выпуск уже легендарной программы КВН («Клуб Веселых и Находчивых»). Прообразом КВН стала передача «Вечер веселых вопросов» — в прямом эфире ведущий задавал вопросы, а на них с юмором отвечали телезрители. Проект был очень популярен, но просуществовал недолго. Через пару лет после его закрытия его создатели придумали КВН.

Первым ведущим программы был Альберт Аксельрод, а в 1964 году его сменил студент МИИТ Александр Масляков и диктор Светлана Жильцова. КВН быстро приобрел популярность — по всей стране возникло КВН-движение, игры устраивались в школах, детских лагерях и вузах. В конце 1971 года передачу закрыли из-за цензуры, но в 1986 году она вновь вышла на экраны.

Теперь 8 ноября ежегодно празднуется Международный день КВН.
Источник: РИА "Новости"

Восстание на «Сторожевом»

В ночь с 8 на 9 ноября 1975 года на большом противолодочном корабле Балтийского флота «Сторожевой», стоявшем на рижском рейде, произошел вооруженный мятеж группы военных моряков, которым руководил замполит Валерий Саблин. Он намеревался ввести корабль в Ленинград и обнародовать свои требования к советской власти, которая, по его словам, «изменила принципам революции».

Морской офицер разработал детальную программу переустройства общества: он выступал за многопартийность, свободу слова и дискуссий и за изменение порядка выборов в партии и стране. Однако очень быстро о бунте стало известно военному командованию, которое использовало авиацию, чтобы остановить мятежный корабль. По приговору военного трибунала зачинщика восстания Саблина расстреляли.

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