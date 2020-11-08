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День в истории: 8 ноября
Основана Бодлианская библиотека, открыто рентгеновское излучение, а на телевидении вышел в эфир первый выпуск КВН.
8 ноября 1602 года в Оксфорде была основана Бодлианская библиотека, которая наряду с Ватиканской носит звание старейшей в Европе, а по величине соперничает с Британским книгохранилищем. Первая библиотека появилась в Оксфорде еще в 1327 году, но в XVI веке она пришла в упадок: были распроданы все книги и даже книжные шкафы. Восстановлением библиотеки в 1602 году занялся ученый и дипломат сэр Томас Бодли, в честь которого она позже и получила свое название. Сегодня фонд библиотеки насчитывает свыше 13 миллионов изданий.
В этот день в 1895 году в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им
77 лет назад, в 1943 году, указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден высший военный орден СССР — орден «Победа». Им награждался высший командный состав Советской Армии за успешное проведение масштабных боевых операций.
Орден был выполнен в виде пятиконечной рубиновой звезды со 147 бриллиантами. В середине звезды — круг, покрытый голубой эмалью с изображением кремлевской стены с мавзолеем Ленина и Спасской башней. Знак ордена изготавливался из платины.
Второй орден достался начальнику Генерального штаба Маршалу Александру Василевскому, а третий — Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину. Всего кавалерами ордена «Победа» с 1944 по 1945 год стали 11 советских военачальников и 5 иностранных граждан. В отличие от всех других советских орденов «Победа» не имел номера и после смерти награжденного возвращался государству.
8 ноября 1961 года на экраны впервые вышел выпуск уже легендарной программы КВН («Клуб Веселых и Находчивых»). Прообразом КВН стала передача «Вечер веселых вопросов» — в прямом эфире ведущий задавал вопросы, а на них с юмором отвечали телезрители. Проект был очень популярен, но просуществовал недолго. Через пару лет после его закрытия его создатели придумали КВН.
Первым ведущим программы был Альберт Аксельрод, а в 1964 году его сменил студент МИИТ Александр Масляков и диктор Светлана Жильцова. КВН быстро приобрел популярность — по всей стране возникло
В ночь с 8 на 9 ноября 1975 года на большом противолодочном корабле Балтийского флота «Сторожевой», стоявшем на рижском рейде, произошел вооруженный мятеж группы военных моряков, которым руководил замполит Валерий Саблин. Он намеревался ввести корабль в Ленинград и обнародовать свои требования к советской власти, которая, по его словам, «изменила принципам революции».
Морской офицер разработал детальную программу переустройства общества: он выступал за многопартийность, свободу слова и дискуссий и за изменение порядка выборов в партии и стране. Однако очень быстро о бунте стало известно военному командованию, которое использовало авиацию, чтобы остановить мятежный корабль. По приговору военного трибунала зачинщика восстания Саблина расстреляли.