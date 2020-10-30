Франция снова заболела карантином

Премьер-министра Жана Кастекса называли «господин — выход из карантина»: до того как в июле возглавить правительство, он курировал в администрации президента процессы выхода республики из режима самоизоляции. Теперь он превратился в «господина-вход». Выступая в четверг на дебатах в верхней палате французского парламента, политик призвал сограждан «объединиться перед лицом абсолютно беспрецедентного вызова».
В Сенате его инициативы натолкнулись на глухое сопротивление. Речь Жана Кастекса о новом сроке жестких санитарных ограничений встретили с откровенным раздражением. Это читалось не только на лицах сенаторов, но и на лицах присутствовавших в зале министров — даже под маской было видно, как скривилась, словно от зубной боли, министр культуры Розелин Башло, когда премьер объявил о закрытии театров, музеев, выставок, кинотеатров. Спикеру не раз приходилось призывать собравшихся к порядку. От показательной порки премьера спасло только известие о теракте в Ницце — возмущавшийся амфитеатр объединился в минуте молчания.
В итоге Сенат отклонил декларацию 178 голосами против при 130 за и 27 воздержавшихся. Но это никак не изменит намерения правительства, тем более что нижняя палата парламента приняла поправки почти единодушно — 399 депутатов одобрили программу и лишь 27 голосовали против нее.
Карантин вступил в действие в полночь, точно Новый год. И точно так же он сопровождался отчаянным ночным праздником.
Последний свободный день парижане встретили, как и в марте, шумной гульбой в ресторанах и барах. Последние недели они закрывались в девять вечера, в комендантский час, вчера же не стали делать таких усилий: умирать — так с музыкой.
На вчерашней пресс-конференции министр экономики Брюно Ле Мэр пообещал довести помощь предприятиям, которым карантин угрожает тяжелыми потерями, до €15 млрд в месяц. Выплату пособий по технической безработице работникам насильно закрытых предприятий (гостиниц, кафе, ресторанов, транспортных компаний, спортклубов) государство практически берет на себя — лишь 15% суммы должен будет обеспечить работодатель. Налоговые льготы обещаны владельцам коммерческой недвижимости, готовым снизить на время карантина аренду. Банк Франции продлит на год кредитные каникулы по платежам, сроки выплат которых приближаются. С марта 2021-го в случае необходимости их перенесут на 2022 год.
Весь вчерашний день были забиты магазины, те самые, ненужные и неважные, которые сегодня закрыли двери. В музеи, готовящиеся закрыться надолго (Лувр, к примеру, объявил о том, что прекращает работу до января), стояли очереди. Корреспондент «Ъ» два часа сидел в ожидании, пока освободится парикмахер, люди стояли на улице, умоляя сделать им покороче — впереди месяцы отращивания шевелюр. Из Москвы звонили представители СМИ и с надеждой спрашивали, не разносят ли продуктовые магазины в битвах за гречку и макароны. Нет, не разносят — макароны и прошлые не успели съесть.
С сегодняшнего утра выход на улицу возможен только по уважительным причинам.
Среди них неотложные рабочие задания, поход к врачу, в продовольственный магазин или в аптеку, визит к нуждающемуся в помощи родственнику, вызов в госучреждение или общественные поручения. Прогулка разрешена на час в день и в радиусе 1 км от дома.
Почти все как в марте. Дополнение одно: поскольку школы не закрываются, можно отводить детей на занятия, но для этого нужно будет получить справку-разрешение в школе.
Как и раньше, принцип не разрешительный, а уведомительный, и оформляется с помощью бумаги, которую вы сами заполняете. Проконтролировать вас трудно, но возможно — особенно если вы пользуетесь не бумажной декларацией, а заполняете форму на сайте.
В последний день свободы жители больших городов повторили мартовский маневр и массово отправились в маленькие города и в деревни, на летние дачи и к родственникам.
Переживать карантин в квартирах было сложно, повторять опыт не хочется. На дорогах вокруг Парижа образовались многокилометровые пробки, вокзалы тоже были переполнены.
Еще три дня французам будет разрешено путешествовать по стране: премьер-министр пообещал, что люди смогут свободно возвращаться домой с каникул вплоть до понедельника. Затем поездки по стране будут ограничены радиусом 100 км, сесть в поезд или в самолет можно будет только по документально подтвержденной служебной необходимости.
«Внутренние границы в европейском регионе останутся открытыми. Внешние границы, за некоторыми исключениями, будут закрыты, пересекать их смогут только французские граждане и жители Франции», — заявил Жан Кастекс.
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