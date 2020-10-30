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15:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Франция снова заболела карантином

С сегодняшнего дня во Франции действует новый карантин. Французы отправлены по домам — пока до 1 декабря, но, как опасаются многие, в реальности до нового, 2021 года. Летние надежды на то, что худшее осталось позади, сменились пессимизмом. Жители страны утратили ощущение, что правительство знает, что оно делает, правительство потеряло надежду, что ему доверяют, но ни у кого другой внятной программы нет, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

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Источник: Reuters
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Премьер-министра Жана Кастекса называли «господин — выход из карантина»: до того как в июле возглавить правительство, он курировал в администрации президента процессы выхода республики из режима самоизоляции. Теперь он превратился в «господина-вход». Выступая в четверг на дебатах в верхней палате французского парламента, политик призвал сограждан «объединиться перед лицом абсолютно беспрецедентного вызова».

В Сенате его инициативы натолкнулись на глухое сопротивление. Речь Жана Кастекса о новом сроке жестких санитарных ограничений встретили с откровенным раздражением. Это читалось не только на лицах сенаторов, но и на лицах присутствовавших в зале министров — даже под маской было видно, как скривилась, словно от зубной боли, министр культуры Розелин Башло, когда премьер объявил о закрытии театров, музеев, выставок, кинотеатров. Спикеру не раз приходилось призывать собравшихся к порядку. От показательной порки премьера спасло только известие о теракте в Ницце — возмущавшийся амфитеатр объединился в минуте молчания.

В итоге Сенат отклонил декларацию 178 голосами против при 130 за и 27 воздержавшихся. Но это никак не изменит намерения правительства, тем более что нижняя палата парламента приняла поправки почти единодушно — 399 депутатов одобрили программу и лишь 27 голосовали против нее.

Карантин вступил в действие в полночь, точно Новый год. И точно так же он сопровождался отчаянным ночным праздником.

Последний свободный день парижане встретили, как и в марте, шумной гульбой в ресторанах и барах. Последние недели они закрывались в девять вечера, в комендантский час, вчера же не стали делать таких усилий: умирать — так с музыкой.

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На вчерашней пресс-конференции министр экономики Брюно Ле Мэр пообещал довести помощь предприятиям, которым карантин угрожает тяжелыми потерями, до €15 млрд в месяц. Выплату пособий по технической безработице работникам насильно закрытых предприятий (гостиниц, кафе, ресторанов, транспортных компаний, спортклубов) государство практически берет на себя — лишь 15% суммы должен будет обеспечить работодатель. Налоговые льготы обещаны владельцам коммерческой недвижимости, готовым снизить на время карантина аренду. Банк Франции продлит на год кредитные каникулы по платежам, сроки выплат которых приближаются. С марта 2021-го в случае необходимости их перенесут на 2022 год.

Весь вчерашний день были забиты магазины, те самые, ненужные и неважные, которые сегодня закрыли двери. В музеи, готовящиеся закрыться надолго (Лувр, к примеру, объявил о том, что прекращает работу до января), стояли очереди. Корреспондент «Ъ» два часа сидел в ожидании, пока освободится парикмахер, люди стояли на улице, умоляя сделать им покороче — впереди месяцы отращивания шевелюр. Из Москвы звонили представители СМИ и с надеждой спрашивали, не разносят ли продуктовые магазины в битвах за гречку и макароны. Нет, не разносят — макароны и прошлые не успели съесть.

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С сегодняшнего утра выход на улицу возможен только по уважительным причинам.

Среди них неотложные рабочие задания, поход к врачу, в продовольственный магазин или в аптеку, визит к нуждающемуся в помощи родственнику, вызов в госучреждение или общественные поручения. Прогулка разрешена на час в день и в радиусе 1 км от дома.

Почти все как в марте. Дополнение одно: поскольку школы не закрываются, можно отводить детей на занятия, но для этого нужно будет получить справку-разрешение в школе.

Источник: Reuters

Как и раньше, принцип не разрешительный, а уведомительный, и оформляется с помощью бумаги, которую вы сами заполняете. Проконтролировать вас трудно, но возможно — особенно если вы пользуетесь не бумажной декларацией, а заполняете форму на сайте.

В последний день свободы жители больших городов повторили мартовский маневр и массово отправились в маленькие города и в деревни, на летние дачи и к родственникам.

Переживать карантин в квартирах было сложно, повторять опыт не хочется. На дорогах вокруг Парижа образовались многокилометровые пробки, вокзалы тоже были переполнены.

Еще три дня французам будет разрешено путешествовать по стране: премьер-министр пообещал, что люди смогут свободно возвращаться домой с каникул вплоть до понедельника. Затем поездки по стране будут ограничены радиусом 100 км, сесть в поезд или в самолет можно будет только по документально подтвержденной служебной необходимости.

«Внутренние границы в европейском регионе останутся открытыми. Внешние границы, за некоторыми исключениями, будут закрыты, пересекать их смогут только французские граждане и жители Франции», — заявил Жан Кастекс.

Алексей Тарханов

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