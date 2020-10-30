Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 октябряОснование российского военно-морского флота, патент на телевидение, начало обороны Севастополя и другие памятные события, произошедшие в этот день в разные годы
Фоторепортажи
11Столетие Джанни Родари
11Белые следы вулкана
14:46 (мск)

Red Apple 2020 представил состав жюри конкурсного блока CREATIVE

В креативном блоке жюри Red Apple будут обладатели 390 Каннских Львов.

Для каждого из сегментов конкурса Red Apple (Creative, Media, Marketing) формируется отдельный состав жюри. Каждый из блоков с этого года входит в свой профильный индустриальный рейтинг Ассоциации коммуникационных агентств России, имея от 6 до 7 баллов. В состав жюри традиционно входят ведущие эксперты мира маркетинга и рекламы.

Председателем креативного блока жюри Red Apple 2020 стал Пер Педерсен. В рекламном бизнесе он уже более 25 лет, из которых 3 года занимал пост председателя креативного агентства WPP Grey Group.

Пер Педерсен

В настоящий момент он является основателем и креативным директором And The Network. Пер Педерсен — обладатель более 500 наград, включая 150 Каннских Львов.

Для меня большая честь стать председателем креативного жюри Red Apple в этом году. Это не обычный год для оценки творчества. Отнюдь нет! Но, как всегда, творчество развивается и приспосабливается к новым реалиям. Поэтому с большими ожиданиями я беру на себя эту прекрасную возможность выбрать лучшие работы, чтобы вдохновить как креативщиков, так и смелых клиентов на будущие свершения.
Пер Педерсен
Основатель и креативный директор And The Network

Одним из членов жюри стал Фернандо Макадо — обладатель более 160 Каннских Львов. Он 18 лет проработал в Unilever. В настоящее время работает глобальным директором по маркетингу в Restaurant Brands International, и его внимание сосредоточено на достижении целей Burger King, Popeyes и Tim Hortons.

В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии
Из аптек пропал применяемый при COVID жизненно важный препарат
Ученые назвали основной источник распространения коронавируса
В Татарстане застрелили напавшего на полицию подростка с ножом
В Тихом океане зарождается природный феномен Ла-Нинья
Лукашенко призвал силовиков «не брать в плен» протестующих
Что изменится в жизни россиян с ноября
Gnezdo.ru
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Hi-Tech
На что способен бюджетный смартфон? (тест) Вы даже не представляете
Авто
Женщина на Mini случайно заехала на трассу во время гонки Столкновение крепкого гоночного Mercedes с дорожным «Мини» могло бы закончиться плачевно
Новости партнеров
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
В США подтвердили: Навальный действительно мог сотрудничать с ЦРУ
Популярные темы на «Детях»
А как надо было? 1452
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 985
Муж предлагает брачный договор 677
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 551
Леди
Брэд Питт расстался с 27-летней возлюбленной Актер и модель, по данным СМИ, больше не вместе
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь