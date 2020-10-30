14:46 (мск)
Red Apple 2020 представил состав жюри конкурсного блока CREATIVE
В креативном блоке жюри Red Apple будут обладатели 390 Каннских Львов.
Для каждого из сегментов конкурса Red Apple (Creative, Media, Marketing) формируется отдельный состав жюри. Каждый из блоков с этого года входит в свой профильный индустриальный рейтинг Ассоциации коммуникационных агентств России, имея от 6 до 7 баллов. В состав жюри традиционно входят ведущие эксперты мира маркетинга и рекламы.
Председателем креативного блока жюри Red Apple 2020 стал Пер Педерсен. В рекламном бизнесе он уже более 25 лет, из которых 3 года занимал пост председателя креативного агентства WPP Grey Group.
В настоящий момент он является основателем и креативным директором And The Network. Пер Педерсен — обладатель более 500 наград, включая 150 Каннских Львов.
Для меня большая честь стать председателем креативного жюри Red Apple в этом году. Это не обычный год для оценки творчества. Отнюдь нет! Но, как всегда, творчество развивается и приспосабливается к новым реалиям. Поэтому с большими ожиданиями я беру на себя эту прекрасную возможность выбрать лучшие работы, чтобы вдохновить как креативщиков, так и смелых клиентов на будущие свершения.
Одним из членов жюри стал Фернандо Макадо — обладатель более 160 Каннских Львов. Он 18 лет проработал в Unilever. В настоящее время работает глобальным директором по маркетингу в Restaurant Brands International, и его внимание сосредоточено на достижении целей Burger King, Popeyes и Tim Hortons.