Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
16:25 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые сообщили об опасности редактирования генома методом CRISPR

Редактирование генома эмбрионов человека с помощью технологии CRISPR, удостоившейся Нобелевской премии, приводит к исчезновению хромосом, предупреждают ученые из США. Несмотря на перспективность метода, все последствия его использования еще недостаточно изучены, и до внедрения CRISPR в клиническую практику важно сделать технологию безопасной.

Источник: Boghog/CC BY-SA 4.0

Редактирование генома человеческих эмбрионов с помощью технологии CRISPR способно привести к исчезновению целых хромосом или их значительных фрагментов, выяснили генетики из Колумбийского университета и других исследовательских центров. Рожденные вследствие таких экспериментов дети могут иметь непредсказуемые проблемы со здоровьем, предостерегают они. Исследование было опубликовано в журнале Cell.

Новость
Первая легальная ГМ-пшеница вырастет в Аргентине

Разработка технологии редактирования генома CRISPR-Cas9 в 2020 году удостоилась Нобелевской премии по химии. Саму по себе систему CRISPR-Cas9 «придумали» бактерии — так они защищаются от вирусов. CRISPR — это группа белков и ДНК, играющих у бактерий роль иммунитета.

Когда вирус инфицирует бактерию, CRISPR-Cas9 вырезает фрагмент чужеродной ДНК и сохраняет в геноме бактерии. Столкнувшись с вирусом в следующий раз, бактерия уже сможет его узнать и защититься от него.

В своей естественной форме «ножницы» распознают ДНК вирусов, но микробиолог Эммануэль Шарпентье и биохимик Дженнифер Дудна доказали, что с их помощью можно разрезать любую молекулу ДНК на заранее определенном участке, а затем добавить необходимые фрагменты.

С момента открытия CRISPR-Cas9 стал чрезвычайно популярен в качестве инструмента редактирования генома. С его помощью удалось создать злаки, способные противостоять плесени, вредителям и засухе, продвинуться в лечении рака и других тяжелых заболеваний и даже сделать шаг в сторону избавления от генетических болезней.

Новость
Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Первые сообщения об использовании CRISPR на человеческих эмбрионах появились в 2015 году. В 2017 году ученым удалось скорректировать в эмбрионах мутацию, вызывающую порок сердца. А вскоре китайский ученый Хе Цзянькуй заявил, что на свет появились дети, измененный геном которых должен защитить их от ВИЧ.

Авторы новой работы искали способ отредактировать мутацию в гене EYS, которая вызывает пигментный ретинит — наследственную болезнь глаз, приводящую к слепоте.

«Из предыдущих исследований дифференцированных клеток мышей и людей мы знаем, что разрыв ДНК приводит, в основном, к двум исходам: точной репарации или небольшим локальным изменениям. В гене EYS эти изменения могут дать работоспособный ген, хотя это и не идеальная репарация», — поясняет Майкл Цуккаро, ведущий автор исследования.

Однако когда Цуккаро и его коллеги подробно изучили все геномы модифицированных эмбрионов, они сделали неожиданное открытие — около половины эмбрионов утратили хромосому, на которой располагался дефектный ген, или крупные ее участки.

«Мы узнали, что в человеческих эмбриональных клетках разрыв ДНК может привести к третьему исходу — потере целой хромосомы или большого ее сегмента, и эта потеря очень частая», — говорит Цуккаро.

«Наше исследование показывает, что CRISPR-Cas9 еще не готов к клиническому использованию для коррекции мутаций на ранней стадии эмбрионального развития человека», — добавляет соавтор исследования Дитер Эгли.

Ученые вспоминают об исследовании 2017 года, в ходе которого удалось избавиться от вызывающей порок сердца мутации. Новые данные позволяют по-другому интерпретировать эти результаты: вместо исправления, возможно, хромосома с мутацией была потеряна.

«Если бы наши результаты были известны два года назад, я сомневаюсь, что кто-либо попытался бы использовать CRISPR для редактирования гена у человеческого эмбриона, — говорит Эгли. — Мы надеемся, что эти предостерегающие результаты не только воспрепятствуют преждевременному клиническому применению этой технологии, но и послужат толчком для новых исследований, направленных на поиск путей ее безопасного и эффективного использования».

Хэ Цзянькуй | Источник: AP 2020

В 2019 году китайский ученый Хе Цзянькуй получил три года тюрьмы за незаконные эксперименты с модификацией генома эмбрионов. В результате экспериментов на свет появились трое детей, якобы устойчивых к ВИЧ. Однако доказательств их защищенности от вируса нет, а мутации могут в будущем привести к непредвиденным проблемам со здоровьем. Также приговоры получили двое коллег Цзянькуя.

Судья подчеркнул, что все трое не имели должной сертификации, чтобы работать в области медицины, и, стремясь к славе и богатству, умышленно нарушали национальные правила в области научных исследований и лечения.

«ГМО-близнецы»: китайский ученый расколол научный мир
Во время загрузки произошла ошибка.
2 декабря 2018© Ньюстюб
 В Роспотребнадзоре заявили, что на заболеваемость COVID-19 влияет плохая погода
Страх повторного локдауна: треть россиян запасается продуктами
На западе Турции произошло мощное землетрясение
В Москве у посольства Франции разогнали протестующих мусульман
Из аптек пропал применяемый при COVID жизненно важный препарат
Нурмагомедов резко высказался в адрес президента Франции Макрона
Во Франции ввели новый карантин (фото)
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
В Тихом океане зарождается природный феномен Ла-Нинья
Здоровье
Обнаружен новый симптом коронавируса Он связан с состоянием кожи.
Hi-Tech
Плохие новости для фанатов айфонов Они проигрывают даже прошлогоднему iPhone 11
Горячие темы на Авто
какой скучный форум у вас 228
Рашпиль, Сырник и Молекула 191
Превышение средней скорости 162
Помогите купить авто!! Срочно!! 155
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
А как надо было? 1453
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 1002
Муж предлагает брачный договор 678
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 554
Леди
Дочь Заворотнюк в образе "ковбоя" разочаровала фанатов (фото) Фолловеры подшутили над девушкой
Новости партнеров
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Табличка на могиле Скобцевой удивила поклонников
Россиян будут штрафовать за шашлык на собственной даче
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь