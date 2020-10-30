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18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанский фермер случайно обнаружил на своем участке древнюю статую

Она находилась под землей на территории оливковой рощи

Фермер Гонсало Креспо из испанского городка Сан-Себастьян-де-лос-Бальестерос, в провинции Кордоба, сделал уникальное археологическое открытие, когда вспахивал землю на своей оливковой роще. Прямо посреди плантации он наткнулся на необычный круглый камень, а когда попытался извлечь его из-под земли, обнаружил, что это огромная древняя статуя иберийской львицы, поедающей барана.

Опубликовано Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros Четверг, 29 октября 2020 г.

Мужчина тут же связался с местным отделением полиции. Те приехали на место и отвезли статую в Археологический музей Кордовы, где ее будут изучать специалисты.

Опубликовано Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros Четверг, 29 октября 2020 г.

По словам археологов музея, скульптура львицы находится в идеальном состоянии, хотя по примерным подсчетам ее возраст составляет около 2,5 тысяч лет, сообщает местная газета Cordópolis.

Опубликовано Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros Четверг, 29 октября 2020 г.

Екатерина Гура

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