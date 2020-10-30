18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Испанский фермер случайно обнаружил на своем участке древнюю статую
Она находилась под землей на территории оливковой рощи
Фермер Гонсало Креспо из испанского городка Сан-Себастьян-де-лос-Бальестерос, в провинции Кордоба, сделал уникальное археологическое открытие, когда вспахивал землю на своей оливковой роще. Прямо посреди плантации он наткнулся на необычный круглый камень, а когда попытался извлечь его
Мужчина тут же связался с местным отделением полиции. Те приехали на место и отвезли статую в Археологический музей Кордовы, где ее будут изучать специалисты.
По словам археологов музея, скульптура львицы находится в идеальном состоянии, хотя по примерным подсчетам ее возраст составляет около 2,5 тысяч лет, сообщает местная газета Cordópolis.
Екатерина Гура