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19:37 (мск), источник: Интерфакс

Минпромторг признал сложности с медицинским кислородом в 22 регионах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — В России в четверти регионов есть проблемы со снабжением больниц медицинским кислородом, Минпромторг решает эти проблемы в оперативном режиме, сообщил через пресс-службу глава ведомства Денис Мантуров.

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Источник: РИА "Новости"
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«Сегодня Минпромторг предпринимает все возможные усилия, чтобы исключить ситуацию с дефицитом кислорода. Мы провели опрос всех 85 субъектов Федерации. В результате выявили осложненную ситуацию в медицинском кислороде в 22 регионах. С ними мы находимся сейчас в плотном взаимодействии и проводим ряд совещаний со всеми российскими производителями и поставщиками медицинских газов», — сказал министр.

По его словам, любая возникающая потребность в сырье, быстром лицензировании или в помощи в выходе на рынок решается «в кратчайшие сроки при прямом контакте наших сотрудников и предприятий».

Минпромторг запросил у регионов информацию о снабжении медицинским кислородом после публикаций о том, что в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону, где лечат коронавирусных больных, были сбои с подачей кислорода. Из-за того, что больница вовремя не пополнила запасы, 12 октября его не было несколько часов, и от нехватки кислорода умерли несколько человек. В мэрии это отрицали. Однако 30 октября СКР сообщил, что по факту гибели пяти пациентов этой больницы возбуждено уголовное дело.

27 октября ушли в отставку глава областного Минздрава Татьяна Быковская и начальник ростовского горздрава Надежда Левицкая.

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