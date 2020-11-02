16:21 (мск), источник: BBC News Русская служба
Собака — не просто друг человека. Ученые установили, что она самый старый друг человека
Люди приручили собаку сразу после окончания последнего ледникового периода, раньше, чем
Данные, опубликованные в журнале Science, позволяют пролить свет на белые пятна в истории давнего спутника человека.
11 тысяч лет назад собаки уже жили рядом с людьми во многих местах Северного полушария и уже тогда делились на пять разновидностей.
Несмотря на широкое расселение европейских собак в колониальную эпоху, потомки древних местных пород сохранились в Северной и Южной Америке, Азии, Африке и Океании.
«Если задуматься, удивительно: тогдашние люди, охотники и собиратели, первым делом приручили дикого хищника. Волков
Интернациональная команда ученых исследовала геномы (полные наборы ДНК в ядрах клеток), взятые из останков 27 древних собак, найденных в разных археологических культурах, и сравнили их друг с другом и с генами современных собак.
Отчасти генетическая эволюция собак повторяет человеческую, поскольку люди перемещались вместе со своими четвероногими компаньонами. Но есть и важные различия.
Например, в раннюю эпоху в Европе жили многочисленные разновидности собак, генетически восходившие к двум основным породам, обитавшим на Ближнем Востоке и в Сибири.
А затем в
Если заглянуть в прошлое на 4−5 тысяч лет назад, то мы увидим, что в Европе царило широкое разнообразие в части собачьих пород. Однако все многочисленные и еще более непохожие друг на друга современные породы ведут начало от одной небольшой группы животных.
Анализ геномов родезийских риджбеков с юга Африки и чихуахуа и ксолоицкуинтли из Мексики подтвердил их местное происхождение.
У собак Восточной Азии более сложная родословная. Китайские породы возникли в результате скрещивания между предками австралийских динго и новогвинейских поющих собак с породами из Европы и российских степей.
Поющая собака названа так за мелодичный вой, начинающийся с высокой ноты.
«Собаки — наши самые близкие и давние партнеры в животном мире. Изучение ДНК древних собак позволяет узнать, насколько далеко в прошлое уходит наша общая история и где она началась», — говорит соавтор исследования Грегор Ларсон из Оксфордского университета.
Принято считать, что собаки произошли от волков, случайно забредавших на людские стоянки, вероятнее всего, в поисках пищи. После приручения они стали служить людям помощниками на охоте и сторожами.
Пока не удалось выяснить, где и когда именно случилось это главное приручение.
«История собак настолько динамична, что непросто прочесть ее в генетических линиях. Это остается увлекательной загадкой», — говорит доктор Скоглунд.
Остальные домашние животные, в том числе кошки, были приручены, когда люди перешли к оседлой жизни и занялись сельским хозяйством, то есть свыше шести тысяч лет назад.
Кошек, вероятно, привлекли пищевые отбросы многолюдных поселений, а затем они пригодились новым хозяевам как охотники на мышей, опустошавших амбары. Очевидно, это случилось на Ближнем Востоке, колыбели земледелия.
«Что касается собак, их могли приручить где угодно: в холодной Сибири, на жарком Ближнем Востоке, в