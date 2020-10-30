Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
15Названы победители Aerial Photography Awards
22:45 (мск), источник: Ведомости

ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев коронавируса за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за сутки зафиксировала рекордный прирост новых случаев коронавируса в мире — на 505 тыс., общее число инфицированных приблизилось к 44,9 млн, указано на сайте организации.

COVID-19: Новые случаи
США
23:27 (мск)В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом
Новости по теме
Вся статистика
Источник: AFP 2020

«Во всем мире по состоянию на 16:28 по центральноевропейскому времени 30 октября 2020 года в ВОЗ было зарегистрировано 44 888 869 подтвержденных случаев COVID-19, включая 1 178 475 случаев смерти», — говорится в сообщении.

Всего за сутки в мире выявлено 505 756 новых случаев заражения. В Европе за сутки зафиксировано 258 628 новых случаев, в Северной и Южной Америках — 152 211 случаев, в Юго-Восточной Азии — 58 212.

За последние сутки в России зарегистрировано 18 283 случаев заражения коронавирусом. 14 519 пациентов за сутки выздоровели от коронавируса, 355 — умерли. За весь период в России было выявлено около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, почти 1,2 млн человек выздоровели. Число смертей превысило 27 тыс.

«Будет еще хуже»: в США забили тревогу из-за COVID-статистики
Во время загрузки произошла ошибка.
10:14 (мск)© Ньюстюб
 «Каро» и «Киномакс» объединили продажи рекламы в кинотеатрах
Мощное землетрясение в турецком Измире. Фотогалерея
МИД Украины предупредил о потере безвизового режима с ЕС
Бельгия вернула жесткий карантин из-за коронавируса
В Москве разогнали акцию мусульман против Макрона
СМИ: Гуайдо пригласили на инаугурацию президента Боливии
Землетрясение привело к разрушению домов на западе Турции
В Китае родилась четверня тигров с необычным окрасом
Здоровье
Обнаружен новый симптом коронавируса Он связан с состоянием кожи.
Hi-Tech
В сети появились редкие кадры первого полета Ан-124 (фото) Самолет, способный поднять в воздух 171 тонну груза
Горячие темы на Авто
Рашпиль, Сырник и Молекула 191
Превышение средней скорости 163
Помогите купить авто!! Срочно!! 155
Всё-таки Франция невероятно крута! Своим Президентом. И не только! 144
Новости партнеров
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Как волки отблагодарили лесника, который накормил голодную волчицу
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Популярные темы на «Детях»
А как надо было? 1455
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 975
Муж предлагает брачный договор 678
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 557
Леди
Брэд Питт расстался с 27-летней возлюбленной Актер и модель, по данным СМИ, больше не вместе
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь