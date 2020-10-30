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23:04 (мск), источник: Ведомости

Бельгия вернула жесткий карантин из-за коронавируса

Бельгия снова вводит строгие меры изоляции в связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией, смертей и госпитализаций, заявил бельгийский премьер-министр Александр Де Кро на пресс-конференции.

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Источник: AFP 2020

«Мы возвращаемся к строгой изоляции, которая преследует только одну цель: гарантировать, что наша система здравоохранения не рухнет», — цитирует The Brussels Times Де Кро. Он подчеркнул, что жителям страны необходимо максимально ограничить физические контакты.

Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе. С начала октября ряд стран ЕС в связи с ростом заболеваемости начали возвращаться к жесткому карантину, в частности, так на этой неделе поступили Франция и Германия.

Первой стала Ирландия. Там с 22 октября на 6 недель запрещено удаляться от дома более, чем на 5 км, ходить в гости, собираться в помещениях и на открытом воздухе. Второй страной, вернувшей полный карантин, стала Чехия. Словения, в свою очередь, закрыла въезд и выезд из всех городов и запретила перемещаться между муниципалитетами за исключением ряда случаев.

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