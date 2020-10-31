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11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые заметили краба в «костюме» из коралловых полипов (видео)

Настоящий «инопланетянин».

У побережья Австралии морские исследователи заметили странное существо, которое оказалось обычным крабом, вырастившим на спине колонию зоантарий. Выглядел он так причудливо, что напоминал космического пришельца.

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Краб в «костюме» из коралловых полипов попал на камеру подводного робота возле рифа Нодди у северо-восточного побережья Австралии. Здесь свои исследования проводят морские биологи из калифорнийского Института океанологии Шмидта.

Зоантарии лишены массивного скелета, поэтому они обрастают твёрдые субстраты или тела малоподвижных организмов, например, губок и асцидий. Но краба сложно назвать малоподвижным существом, поэтому ученые очень удивились такому наросту.

Исследователи полагают, что между крабом и коралловыми полипами установились симбиотические отношения: колония защищает краба от хищников, получая при этом лучший доступ к пище.

Анна Лысенко

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