11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые заметили краба в «костюме» из коралловых полипов (видео)
Настоящий «инопланетянин».
У побережья Австралии морские исследователи заметили странное существо, которое оказалось обычным крабом, вырастившим на спине колонию зоантарий. Выглядел он так причудливо, что напоминал космического пришельца.
Краб в «костюме» из коралловых полипов попал на камеру подводного робота возле рифа Нодди у
Зоантарии лишены массивного скелета, поэтому они обрастают твёрдые субстраты или тела малоподвижных организмов, например, губок и асцидий. Но краба сложно назвать малоподвижным существом, поэтому ученые очень удивились такому наросту.
Исследователи полагают, что между крабом и коралловыми полипами установились симбиотические отношения: колония защищает краба от хищников, получая при этом лучший доступ к пище.
Анна Лысенко