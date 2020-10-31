Глава Роспотребнадзора объяснила пользу нескольких вакцин от COVID-19

Сейчас в России производят две вакцины от COVID-19: «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Также ведутся испытания третьей вакцины, разработанной центром имени Чумакова РАН.
По словам Поповой, наличие нескольких вакцин «дает возможность маневра».
В частности, можно будет выбрать наиболее подходящую вакцину тем, «у кого-то есть аллергия, у кого-то есть сопутствующие заболевания», а также пожилым людям.
«Это все вместе дает нам вариант выбора. Дает выбор врачу использовать ту вакцину, которая в каждом конкретном случае более применима в зависимости от возраста, от заболеваемости, от каких-то сопутствующих заболеваний, активности человека», — пояснила глава Роспотребнадзора в интервью в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».
Президент Владимир Путин надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в конце 2020 года. Минздрав обещал сделать вакцинацию бесплатной. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что до конца года Россия сможет производить больше 2 млн доз вакцин.