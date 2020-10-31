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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец нашел лотерейный билет на 1 миллион во время уборки

Всегда полезно наводить порядок.

Источник: AP 2020
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Житель города Джексонвилл во Флориде совершенно неожиданно нашел выигрышный лотерейный билет, когда решил убраться в своем доме.

38-летний Джеймс Киндер купил билет моментальной лотереи несколько недель назад, положил на камин и совершенно о нем забыл, сообщает UPI. Недавно, вытирая пыль, он обнаружил билет, стер скретч-слой и не поверил своим глазам. Билет оказался выигрышным: Киндеру полагался 1 миллион долларов.

«Хотел бы я найти его раньше», — сказал победитель в комментарии журналистам.

Киндер выбрал моментальную выплату выигрыша и заплатил налоги, а потому получил на руки меньшую сумму — 790 тысяч долларов.

Анна Лысенко

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