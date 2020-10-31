15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец нашел лотерейный билет на 1 миллион во время уборки
Всегда полезно наводить порядок.
Житель города Джексонвилл во Флориде совершенно неожиданно нашел выигрышный лотерейный билет, когда решил убраться в своем доме.
38-летний Джеймс Киндер купил билет моментальной лотереи несколько недель назад, положил на камин и совершенно о нем забыл, сообщает UPI. Недавно, вытирая пыль, он обнаружил билет, стер
«Хотел бы я найти его раньше», — сказал победитель в комментарии журналистам.
Киндер выбрал моментальную выплату выигрыша и заплатил налоги, а потому получил на руки меньшую сумму — 790 тысяч долларов.
Анна Лысенко