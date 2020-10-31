15:36 (мск), источник: BBC News Русская служба
Скончался легендарный британский актер Шон Коннери
Сэр Шон Коннери — легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда — скончался в возрасте 90 лет.
Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, он снялся в семи фильмах «бондианы».
Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных наград Коннери — премия «Оскар», две премии BAFTA и три «Золотых глобуса».
«Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую роль он получил, снявшись гангстерской драме «Неприкасаемые».