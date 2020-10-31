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18:18 (мск), источник: РБК

Бонд, рыцарь и секс-символ: чем запомнится Шон Коннери

Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Он стал первым артистом, сыгравшим знаменитого агента 007, и единственным исполнителем роли Джеймса Бонда, получившим «Оскар». Творческий путь Коннери — в материале РБК.

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Шон Коннери — легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда — скончался в возрасте 90 лет.

Шон Коннери родился в 1930 году в Эдинбурге в простой семье. Его мать была уборщицей, а отец — рабочим и водителем грузовика. В юности Коннери стал работать молочником, впоследствии он перепробовал еще ряд рабочих профессий. По его собственному признанию, худшей работой в тот период стала полировка гробов. «Я не был хорош в этом», — объяснял Коннери в интервью.

Позже он некоторое время прослужил в Военно-морском флоте Великобритании, но был демобилизован по медицинским показаниям.

В начале 1950-х Коннери увлекся бодибилдингом. В то же время он устроился на работу в Эдинбургский королевский театр. Первым полнометражным фильмом с участием Шона Коннери стала картина «Обратной дороги нет» (1957), всего на его счету более 80 теле- и киноролей.

Шон Коннери
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Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этом образе, — в ленте «Доктор Ноу» (1962). Йэн Флеминг, создатель персонажа, сомневался в выборе актера, отмечая, что он представлял себе Бонда по-другому. В более поздних интервью сам Коннери так говорил о своих отношениях с персонажем и серией фильмов: «Я прочитал всего две книги о Бонде. Мне кажется, сам Йэн Флеминг намного интересней, чем-то, что он пишет».

При подготовке к роли Шоном Коннери занялся режиссер Теренс Янг. По словам Лоис Максвелл, которая сыграла мисс Манипенни, он учил актера говорить, ходить и даже есть. Критики также отмечали шотландский акцент Бонда в исполнении Коннери. Актер позже говорил, что никогда не пытался избавиться от акцента: «Драма характеризуется эмоцией, и лучше потратить время на поиск этой эмоции, которая понятна всему миру, вместо [работы над акцентом]. Кроме того, я считаю, есть определенная музыкальность в языке каждого человека».

Всего Коннери сыграл в семи фильмах бондианы. Последний раз в этом образе он появился в ленте «Никогда не говори «никогда» (1983), на тот момент актеру было 53 года. Рекорд побил в 1985 году Роджер Мур, последний раз в своей карьере сыгравший Бонда в возрасте 57 лет.

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Шон Коннери не появлялся в кино с 2003 года (но участвовал в озвучке). За это время он, в частности, успел отказаться от роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», несмотря на то что ему предлагали $6 млн за каждый фильм. Сообщалось, что он объяснил отказ тем, что не понял суть этой роли.

Он резко высказывался о киноиндустрии 2000-х: «Мне надоело иметь дело с идиотами. Есть все расширяющаяся пропасть между теми, кто знает о кино, и теми, кто дает фильмам ход. Единственное, что ты не можешь говорить в Голливуде, — это “я не знаю”. Ты появляешься в фильме, а потом понимаешь, что режиссер снял полную *** (чушь)». Единственной его работой с тех пор стала озвучка анимационного фильма 2012 года «Сэр Билли» о шотландском ветеринаре.

В 1989 году в возрасте 59 лет Шон Коннери стал самым пожилым секс-символом — титул ему присвоил журнал People. Надпись на обложке гласила, что Коннери даже «не нужно притворяться». Спустя десять лет этот же журнал назвал актера самым сексуальным мужчиной XX века.

Среди многочисленных кинонаград Шона Коннери есть «Оскар» (за роль второго плана в фильме «Неприкасаемые» в 1988 году), три премии BAFTA и два «Золотых глобуса».

В 2000 году актер получил рыцарский титул, став сэром Шоном Коннери. После церемонии, прошедшей в Эдинбурге, он сказал, что для него это один из дней, вызывающих особую гордость. Он отметил, что королева только спросила, часто ли он появляется в стране.

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Коннери занимал активную политическую позицию, был сторонником независимости Шотландии. Еще во время службы в армии он сделал себе татуировку с текстом Scotland forever («Шотландия навсегда»). Последние годы он по большей части жил на Багамах и даже заявлял, что не вернется на родину, пока она не станет независимой. При этом он часто приезжал туда по делам. «Я жил и работал по всему миру, у меня родные в Шотландии, Америке и Франции. Я регулярно бываю в Шотландии в связи с работой с Шотландским международным образовательным фондом. Шотландия мой дом, и на эмоциональном уровне я никогда не покидал ее», — говорил актер в интервью.

Шон Коннери был женат дважды. Первый брак — с актрисой Дайан Чиленто — продлился немногим более десяти лет. У пары есть сын, актер Джейсон Коннери. Второй женой в 1975 году стала французская художница из Марокко Мишелин Рокбрюн. Детей у Коннери в этом браке не было.

О смерти Коннери стало известно 31 октября, актер умер на Багамах.

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