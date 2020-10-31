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19:22 (мск), источник: Коммерсантъ

В Австрии вводят комендантский час из-за коронавируса

Со вторника, 3 ноября, в Австрии закроют предприятия общепита и отели, объявил австрийский канцлер Себастьян Курц. Также будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00, передает Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

Ограничения вводятся на фоне пандемии коронавируса, жертвами которого в стране стали более 1,1 тыс. человек, заболели свыше 104 тыс.

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Курц сообщил, что все рестораны в Австрии будут работать только навынос, а отели оставят открытыми лишь для тех, кто путешествует по работе. Учеников старших классов и студентов переведут на дистанционное обучение.

Как пояснил австрийский премьер, власти страны надеются, что смогут ослабить ограничения в декабре.

О начале второй волны заболевания COVID-19 Себастьян Курц объявил в сентябре. На этой неделе в стране за сутки было выявлено рекордное число заболевших — 5 627 человек.

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