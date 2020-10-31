В Австрии вводят комендантский час из-за коронавируса

Ограничения вводятся на фоне пандемии коронавируса, жертвами которого в стране стали более 1,1 тыс. человек, заболели свыше 104 тыс.
Курц сообщил, что все рестораны в Австрии будут работать только навынос, а отели оставят открытыми лишь для тех, кто путешествует по работе. Учеников старших классов и студентов переведут на дистанционное обучение.
Как пояснил австрийский премьер, власти страны надеются, что смогут ослабить ограничения в декабре.
О начале второй волны заболевания COVID-19 Себастьян Курц объявил в сентябре. На этой неделе в стране за сутки было выявлено рекордное число заболевших — 5 627 человек.