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22:27 (мск), источник: ТАСС

Британские власти введут на месяц общенациональный карантин

По всей стране закроют пабы, рестораны и магазины. На встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: AFP 2020

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Общенациональный карантин будет введен в Англии с 5 ноября и продлится до 2 декабря. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по словам которого основная цель введенных ужесточений — попытаться остановить вторую волную пандемии коронавируса.

Как сообщил Джонсон, по всей стране будут закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. Вместе с тем карантин не будет столь жестким, как первый, объявленный в марте и начавшийся ослабляться лишь в мае. Так, сейчас продолжат работать школы, университеты, будут действовать парламент и суды.

«Эти меры будут ограничены по времени, они начнутся в четверг 5 ноября и закончатся в среду 2 декабря», — добавил премьер. Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно, в настоящий момент они в основном строже, чем в Англии.

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