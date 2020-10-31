22:27 (мск), источник: ТАСС
Британские власти введут на месяц общенациональный карантин
По всей стране закроют пабы, рестораны и магазины. На встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет.
ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Общенациональный карантин будет введен в Англии с 5 ноября и продлится до 2 декабря. Об этом заявил в субботу на
Как сообщил Джонсон, по всей стране будут закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. Вместе с тем карантин не будет столь жестким, как первый, объявленный в марте и начавшийся ослабляться лишь в мае. Так, сейчас продолжат работать школы, университеты, будут действовать парламент и суды.
«Эти меры будут ограничены по времени, они начнутся в четверг 5 ноября и закончатся в среду 2 декабря», — добавил премьер. Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно, в настоящий момент они в основном строже, чем в Англии.