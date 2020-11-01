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09:41 (мск), источник: РБК

Американские ученые сообщили о новом смертельном заболевании

Ученые из США заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин, которое они назвали VEXAS. Оно может привести к смерти заболевшего в 40% случаев. Соответствующая публикация размещена в The New England Journal of Medicine.

Источник: AP 2020

В ней говорится, что те, у кого обнаружили новый синдром, страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспаление легочной ткани.

Исследователи сообщили, что выявили соматические мутации в генах UBA1 у заболевших. Первоначально они обнаружили его у трех мужчин, потом еще у 22.

После завершения исследования синдром выявили еще у 25 человек. Исследователи полагают, что реальное число больных может быть больше.

Специалист Национального института исследования генома человека и ведущий автор статьи Дэн Кастнер, сообщил, что пациентам не помогало никакое лечение.

«Они [пациенты] очень больны. Они не реагируют ни на какое лечение, от больших доз стероидов до различных вариантов химиотерапии», — сказал Кастнер, передает NBC.

В качестве одной из версий того, почему заболевание обнаруживается только у мужчин, ученые называют связь мутации с Х-хромосомой, пишет NBC. У мужчин она одна, у женщин — две. Они полагают, что вторая Х-хромосома каким-то образом может защищать женщин от мутации.

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10:01 (мск)© Ньюстюб
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