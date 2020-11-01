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12:33 (мск), источник: РБК

Россияне изменили отношение к идее сократить рабочую неделю

За последний год россияне стали с меньшим энтузиазмом относиться к идее ввести четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной. К такому выводу по итогам опроса представителей компаний и экономически активного населения (результаты есть в РБК) пришел портал Superjob.

Источник: Агентство «Москва»

Авторы исследования отмечают, что в прошлом году инициативу бывшего главы правительства Дмитрия Медведева поддерживали 49% респондентов. Теперь этот показатель снизился до 40%. А 37% сейчас высказываются против такой идеи (год назад был 31%).

Как показал опрос, переход на четырехдневку чаще поддерживают женщины (42 против 38%). Мужчины, наоборот, желают проводить лишний день на работе (40 против 34%).

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Исследование показало также, что с возрастом желание иметь лишний выходной лишь уменьшается. Если среди людей моложе 24 лет идею сократить рабочую неделю поддерживают 44%, то среди респондентов старше 35 лет — 37%.

Разуверились люди и в своих способностях выполнять за четыре дня тот же объем работы, который они делают за пять. За год доля готовых на четверть увеличить интенсивность своей работы упала с 76 до 65%.

Также опрос показал, что меньше всего сторонников четырехдневной рабочей недели среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. руб. (34%). Основное их опасение — возможное снижение дохода.

Авторы исследования также выяснили, что в настоящее время режим четырехдневной рабочей недели уже действует в 2% компаний, еще 4% работодателей считают возможным его введение. В 11% случаев идею обсуждали, но признали недопустимой, а в 79% предприятий и речи об этом не шло.

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Superjob сообщает, что в опросе 1—20 октября приняли участие 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.

В 2019 году исследование отношения россиян к сокращению рабочей недели проводил ВЦИОМ. Социологи выяснили, что почти половина жителей страны — 48% — не поддерживают эту идею. Больше всего респондентов пугало, что из-за этого сократят зарплаты. Положительно перспективу четырехдневки оценили 29% участников опроса, еще 17% заявили, что им все равно, а 6% затруднились ответить.

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Летом прошлого года Медведев предложил Минтруду обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю, отметив, что этот процесс должен происходить без сокращения зарплаты. Позднее премьер пояснил, что возможность перехода на четырехдневную неделю будет зависеть от ситуации в экономике страны и на конкретных видах производств. А затем Медведев предложил трансформировать свою идею в вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми.

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Максим Орешкин, который тогда возглавлял Минэкономразвития, а теперь является помощником президента, в сентябре 2019 года говорил, что главные условия перехода на четырехдневку — высокие доходы населения и производительность труда. Экономисты утверждали, что в условиях слабого роста экономики такой переход без снижения зарплат невозможен. А в Минтруде предупреждали, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек предприятий на рабочую силу, а также себестоимости продукции.

Депутаты Государственной думы планировали обсудить инициативу Медведева в начале этого года, однако после отставки премьера и начала пандемии этот вопрос на высоком уровне больше не обсуждался.

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