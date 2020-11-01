Мурашко полагает что коронавирус не приведет к радикальным изменениям в жизни

«Думаю, что не радикально. Конечно, это стресс, конечно, он оставит свой отпечаток: никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет», — сказал он, отвечая на вопрос, радикально ли коронавирус изменит жизнь людей.
Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на изменение ценностей в обществе, люди почувствовали, что они уязвимы и стали больше ценить безопасность, считает Мурашко.
«Все-таки мы почувствовали, что мы уязвимы, это наверное один из таких глобальных выводов, это наверное почувствовали все. <…> Мне кажется изменение ценностей тоже произошло, потому что люди стали ценить безопасность, слово стало употребляться чаще», — сказал он.
Кроме того, благодаря пандемии поменялось отношение граждан к медицинским работникам, отметил Мурашко. Ранее глава Минздрава сообщил, что Россия вернется к «нормальной» жизни к февралю 2021 года. Отвечая на вопрос, что он имел ввиду под понятием «нормальная жизнь», министр ответил, что это то чувство свободы, которое было до пандемии.
«Нормально — это наверное то, что сегодня большинство из нас воспринимает [как тот] период до ковида, именно та степень свободы, общения, коммуникации с друзьями и близкими, просто собраться вечером с друзьями куда-то выйти. Этого не хватало всем в этот период», — рассказал он.