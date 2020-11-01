19:04 (мск), источник: РИА Новости
Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин,
В холодное время года этот симптом обычно не несет никакой угрозы для здоровья и является физиологической нормой. Но иногда холодные ноги оказываются признаком ряда заболеваний.
Одной из причин такого состояния может быть атеросклероз. При этой болезни нарушается кровообращение — особенно в ногах, где сосуды наиболее узкие. В результате конечности холодеют.
Среди факторов риска для развития атеросклероза доктор Депре назвала курение, гипертонию, повышенный уровень холестерина и возраст.
Еще одна возможная причина холодных ног — диабет. Дело в том, что на фоне этой болезни у некоторых пациентов развивается невропатия — повреждение нервов. Также при диабете второго типа возможно ослабление кровообращения. В этом случае особенно страдают сосуды ног.
Следующая причина — болезнь Рейно, при которой происходит сужение сосудов при стрессе или холодах. Это можно заметить по посинению или побледнению конечностей.
Холодные ноги также могут быть признаком периферийной невропатии. Это состояние часто сопровождается покалыванием и жжением в конечностях. Как объяснила Депре, это состояние могут вызвать диабет, а также болезни печени и почек.
Еще одна причина холодных ног — анемия — состояние, при котором организм производит недостаточное количество красных клеток крови. Чаще всего это явление возникает
Кроме того, холодные ноги могут быть следствием тревожности, гипотиреоза и болезни Бюргера. Гипотиреоз — состояние, при котором щитовидка вырабатывает недостаточное количество гормонов для нормального функционирования, что может привести к ослаблению кровообращения. А при болезни Бюргера происходит воспаление сосудов и их закупорка тромбами.
Собеседница портала призвала обращаться к врачу при подозрении на наличие этих заболеваний. Если же причина холодных ног не будет связана с болезнями, следует заняться спортом, отказаться от курения, делать массаж конечностей и одеваться теплее. Все это позволит улучшить кровообращение.