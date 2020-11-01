Верховный муфтий России счел противоестественной вражду из-за карикатур

По словам Таджуддина, религия дается людям как инструкция жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие. «И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни. И что он будет чувствовать, когда несколько миллионов человек станут его врагами?» — заявил верховный муфтий, усомнившись, что это приведет к восстановлению взаимопонимания.
Верховный муфтий отметил, что представители религии должны привносить божье слово и принципы в жизнь людей. «Религия соответствует сердцу и совести человека, а люди чувствуют свое счастье, только когда устанавливается мир и согласие», — подчеркнул он.
Таджуддин призвал не поддаваться на провокации. «Пять, шесть, семь лет тому назад тоже карикатуры рисовали и в некоторых странах громили посольства западных государств. И сегодня, я слышал, вышли к французскому посольству. Зачем?» — сказал он.
30 октября Межиев заявил, что считает врагами французов, которые поддерживают президента Франции Эмманюэля Макрона. По его словам, те, кто придерживается противоположной точки зрения, «могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном». По словам муфтия Чечни, французов будут спрашивать об отношении к Макрону, и сторонникам французского лидера «придется ответить за слова своего президента».
После убийства 18-летним чеченцем Абдуллахом Анзоровым французского преподавателя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo, Макрон назвал произошедшее «характерным исламистским террористическим актом». Он заявлял о кризисе ислама во всем мире и пообещал сохранить свободу слова в стране: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают».
Межиев в ответ назвал Макрона «террористом № 1» и «врагом всех мусульман» и заявил, что власти Франции умышленно подстрекают мусульман к провокационным действиям. Позиция Макрона возмутила и главу Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил французского президента в «нападках на веру». По его мнению, учитель спровоцировал нападение на себя.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реагируя на слова Кадырова, указал, что внешнюю политику России определяют не региональные лидеры, а глава государства. Вместе с тем он отметил, что в России невозможно появление собственного Charlie Hebdo.
30 октября к зданию французского посольства в Москве пришли несколько десятков человек, недовольных высказываниями Макрона, и сожгли его фотографии. Сотрудники посольства назвали угрозы в адрес французов недопустимыми и призвали российские власти выступить с их осуждением.
Сам Макрон позже отметил, что понимает чувства мусульман, которых оскорбляют карикатуры на пророка Мухаммеда, но добавил, что всегда будет защищать права на то, чтобы «говорить, писать, думать, рисовать» в своей стране. Он также добавил, что карикатуры — это не «правительственный проект», их распространяют независимые СМИ.
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