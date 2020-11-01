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22:15 (мск), источник: РИА Новости

В антирейтинге по смертности от COVID-19 сменился лидер

ПРАГА, 1 ноя — РИА Новости. Чехия по итогам последних семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом в воскресенье.

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Источник: РИА Новости

«Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. <…> В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре — 7,88, далее следуют Бельгия — 6,81, Армения — 6,19 и Черногория — 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека», — говорится в сообщении ведомства.

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За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 случаев заражения коронавирусом. В целом по стране в настоящее время больны 188 492 человека, из них 7673 находятся в больницах.

За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человека, выздоровели 143 359 пациентов, 3251человек скончался. Проведено 2,28 миллиона тестов.

С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации. В пятницу депутаты парламента проголосовали за его продление до 20 ноября. В рамках режима ЧС в стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных), прекращены все спортивные соревнования. Запрещено появление на улицах без надобности и без маски, а также распитие спиртных напитков в общественных местах. В период с 28 октября по 3 ноября жителям страны запретили без уважительных причин выходить на улицу с 21:00 до 5:00.

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